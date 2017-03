Có thật năm tới giá xe sẽ giảm?

Sang năm 2011, giá xe nhập từ ASEAN có thể sẽ giảm,

nhưng xe ngoài khu vực thì không



(Theo VnMedia)

Ngày 26/10/2010, Bộ Tài chính đã có công văn gửi tới Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và Hiệp hội các nhà sản xuất lắp ráp ô tô (VAMA) để khẳng định việc giảm thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ ngồi từ các nước trong khu vực ASEAN năm 2011 xuống mức 70% (từ 83% hiện nay) và giữ nguyên mức thuế nhập 83% đối với xe có nguồn gốc từ các nước ngoài khu vực này (ngoại trừ thuế nhập xe 2 cầu hiện là 77% giảm xuống 73%, xe dung tích trên 2.500 cc từ 80% xuống 77% theo cam kết WTO).Điều này có nghĩa là, dù thuế nhập từ các nước ASEAN có giảm về 70% thì xe dưới 2.500 cc nhập từ các nước ngoài khu vực ASEAN như Hàn Quốc, Nhật, Mỹ, Đài Loan, Đức...vẫn chịu mức thuế nhập không thay đổi so với hiện nay.Cần phải lưu ý rằng đối với thị trường xe nhập hiện nay, xe có nguồn gốc từ ASEAN (chủ yếu từ Thái Lan) chiếm một phần rất nhỏ, ngay cả trong phân khúc xe bình dân. Dạo qua các showroom ô tô, họa hiếm lắm thì cũng chỉ bắt gặp một số chiếc như Toyota Hilux (Vigo), Honda Jazz (Fit), Honda Accord, Nissan Tida, Nissan X-Trail...được nhập từ Thái Lan.Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng đầu năm 2010, Việt Nam chỉ nhập hơn 2.000 chiếc ô tô từ khu vực ASEAN, trong đó có 290 chiếc từ Indonesia với kim ngạch 2,9 triệu USD; 2.150 chiếc từ Thái Lan với kim ngạch 40 triệu USD. Số lượng này chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với tổng 41.570 chiếc ô tô được nhập về Việt Nam trong 10 tháng qua. Vì thế nếu tình hình nhập xe từ ASEAN năm 2011 không thay đổi nhiều so với năm nay thì thuế giảm cũng chỉ ảnh hưởng đến một phần rất nhỏ của thị trường.Hiện nay, điều dễ nhận thấy là xe nhập có nguồn gốc từ Hàn Quốc đang chiếm một tỷ lệ cao nhất (theo số liệu từ Hải quan, 10 tháng nhập gần 22.000 chiếc, chiếm trên 50% lượng xe nhập về). Cũng khá phổ biến là xe nhập từ Mỹ (2.900 chiếc), Nhật (4.250 chiếc), Đài Loan (3.570 chiếc), Trung Quốc (3.330 chiếc), Đức (1.260 chiếc), Trung Đông...Tổng cộng lại, chính các nguồn nhập này mới chiếm phần chủ yếu. Sang năm 2011, với mức thuế nhập 83% không thay đổi, đương nhiên là giá của chúng khó mà có biến động được.Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng các nhà nhập khẩu sẽ quay sang các nguồn nhập từ Thái Lan và một số nước ASEAN khác. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, số mẫu xe được sản xuất phục vụ xuất khẩu ở các nước này là rất ít. Vì thế khó có thể xảy ra một cuộc “đổ bộ” sớm của các nhà nhập khẩu ô tô Việt Nam sang các nước trong cùng khu vực được.Trong trường hợp bạn có kế hoạch mua xe và đang cân nhắc về việc có nên đợi thuế mới hay không, hãy lưu ý rằng nếu chiếc xe bạn đang “ngắm” là một chiếc nhập từ ASEAN thì việc đợi thuế mới khả năng lớn là sẽ có kết quả. Nhưng nếu đó là một chiếc xe từ Hàn Quốc, Đức, Mỹ...(nói tóm lại là xe ngoài ASEAN), thì khả năng giá xe giảm do thuế trong năm 2011 là rất khó xảy ra.