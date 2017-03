Có thể cấm tàu cánh ngầm quá 25 năm hoạt động

Theo dự thảo, các loại tàu cao tốc của quân đội, công an phục vụ quốc phòng, an ninh; tàu cao tốc chở đến 12 người (không kể thuyền viên) không bị áp dụng niên hạn này. Niên hạn tàu được tính từ năm đóng tàu, trừ trường hợp đặc biệt (do Thủ tướng cho phép) thì được tính từ năm đăng kiểm tàu lần đầu.

Dự thảo định nghĩa tàu cao tốc là tàu chở người, hành lý có tốc độ không nhỏ hơn 30 km khi toàn tải. Như vậy, khi nghị định này được ban hành, hầu hết các loại tàu cánh ngầm đang được sử dụng (nhiều nhất là ở tuyến TP.HCM - Vũng Tàu) có thể sẽ phải “nghỉ hưu”. Lâu nay đội tàu cánh ngầm này đã nhiều lần xảy ra sự cố do quá cũ.

M.PHONG