Có thể gắn tấm chắn ngăn ném đá vào xe trên đường cao tốc

Thời gian tới, Khu VII sẽ nghiên cứu sử dụng tấm chắn để ngăn đá văng từ trên cầu vào ô tô chạy trên đường cao tốc” - ông Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng Giám đốc Khu Quản lý đường bộ VII (thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam), nhấn mạnh khi trả lời Pháp Luật TP.HCM vào ngày 7-6.

Theo Khu VII, hiện tượng trên đã diễn ra từ năm 2010, thường xảy ra vào ban đêm tại các cầu vượt số 5, 9, và 10 trên địa bàn tỉnh Long An và Tiền Giang (hiện do các địa phương quản lý). Trước thực trạng này, đơn vị quản lý tuyến đường đã cử bảo vệ thường xuyên tuần tra. Được biết Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang vừa bắt được hai thiếu niên chỉ trong đêm 6-6 đã ném đá bảy ô tô.

M.PHONG