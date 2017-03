Có thể soi lại kết luận vụ ‘dập môi vì cãi CSGT’

Chị Anh khẳng định không có chuyện chị để 200.000 đồng trên bệ xe của CSGT Trạm CSGT ngã ba Thái Lan tại xã Tam Phước, Biên Hòa (Đồng Nai) như kết luận của Công an tỉnh Đồng Nai. “Kết luận nói không có đủ cơ sở để chứng minh Thượng úy Công đòi 500.000 đồng là không thỏa đáng. Trong clip, khi tôi hỏi 500.000 đồng là tiền gì thì Thượng úy Công đã liên tục xin lỗi chứ không có phản bác. Tôi được CSGT gợi ý nhưng vì hết tiền nên tôi nói: “Chỉ còn 200.000 đồng thôi” chứ không có chuyện tự tôi để tiền trên bệ xe” - chị Anh khẳng định.

Chiều 5-10, đại diện Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai một lần nữa khẳng định kết luận đã đúng. Việc chị tố CSGT đòi 500.000 đồng là chưa đủ cơ sở kết luận vì đoạn ghi âm, ghi hình chỉ có giọng nói của chị Anh, không có giọng nói của Thượng úy Công.

Cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Văn Thọ, Trưởng phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết thanh tra công an đã làm việc hết sức nghiêm túc. Nhưng nếu kết luận chưa thật sự chặt chẽ thì Công an tỉnh Đồng Nai sẽ cho kiểm tra lại để có kết quả thỏa đáng.

QUANG MINH