Có thể xin cấp phép xây dựng từng hạng mục

Ngày 12-8, tại hội thảo về cấp phép xây dựng tổ chức tại Hà Nội, Bộ Xây dựng chính thức đưa ra một số kiến nghị mới, dự kiến được đưa vào dự thảo nghị định về cấp phép xây dựng do Bộ soạn thảo. Trong đó, đáng chú ý nhất là việc chủ đầu tư có thể được cấp giấy phép cho từng hạng mục trong công trình.

Cấp phép cho móng nhà?

Theo Bộ Xây dựng, trong khi dự án chưa đủ điều kiện cấp giấy phép xây dựng, chủ đầu tư có thể đề nghị được cấp phép theo từng hạng mục hoặc từng công trình trong dự án. Ông Hoàng Thọ Vinh, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, cho biết quy định này chỉ áp dụng đối với những công trình quy mô lớn, kèm theo một số điều kiện cụ thể. Ví dụ, tòa nhà vài chục tầng khi chưa lấy đủ ý kiến chấp thuận của các cơ quan chức năng vẫn có thể được cấp phép cho làm trước phần móng.

“Trên thực tế, việc cấp phép theo từng hạng mục có ý nghĩa rất lớn đối với chủ đầu tư. Nhờ đó, công trình có thể sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trường hợp chủ đầu tư ăn gian, xây vượt những hạng mục đã được cấp phép thì đã có lực lượng thanh tra xây dựng địa phương xử lý” - ông Nguyễn Khắc Thọ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội, nói.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư có thể đề nghị cấp phép từng hạng mục đối với những công trình lớn như thế này. Ảnh: HTD

Cũng theo đề xuất của Bộ Xây dựng, trong hồ sơ cấp phép xây dựng đối với nhà ở đô thị, chủ đầu tư phải có kết quả thẩm định công trình đảm bảo an toàn chịu lực, phòng chống cháy nổ, môi trường… Ông Hoàng Thọ Vinh giải thích quy định này không phải “đẻ” thêm thủ tục hành chính vì trên thực tế đã có (nhưng không được quy định trong hồ sơ xin cấp phép xây dựng - PV). Chỉ những trường hợp nhà từ chín tầng trở lên, nhà có tầng hầm hoặc những công trình khi xây dựng có khả năng gây mất an toàn cho công trình bên cạnh mới phải thẩm định để đảm bảo an toàn. Các nhà dân thông thường sẽ không phải thực hiện những yêu cầu này.

Nội dung giấy phép cần chi tiết hơn

“Nhiều nội dung quan trọng cần phải có trong giấy phép xây dựng hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Theo tôi, cần bổ sung những nội dung cụ thể như hệ số sử dụng đất, màu sắc của công trình… để giấy phép xây dựng được chặt chẽ hơn. Điều này cũng sẽ góp phần hạn chế tình trạng cơ quan cấp phép, cơ quan thanh tra vòi vĩnh, hạch sách chủ đầu tư” - ông Hà Văn Lê, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, hiến kế.

Ngoài ra, ông Lê còn cho rằng muốn quản được trật tự xây dựng cần phải sớm hoàn thiện hệ thống thanh tra xây dựng. Hiện nay chỉ có TP.HCM và Hà Nội là có thanh tra xây dựng cấp huyện, xã, các địa phương còn lại đều chưa có lực lượng ở các cấp này.

Tại hội thảo, các đại biểu đánh giá việc xây dựng không phép, sai phép vẫn chưa thể giải quyết được là do nhiều nguyên nhân. Trong đó, điều đáng nói nhất là nhiều nơi quy hoạch chi tiết chưa được phủ kín. Mặt khác, ở những khu vực có yêu cầu quản lý về kiến trúc lại chưa có thiết kế đô thị hoặc chưa có quy định về quản lý kiến trúc. Điều này dễ làm nảy sinh sự tùy tiện khi thỏa thuận về kiến trúc công trình. “Thực tế ở Hà Nội cho thấy trong cùng một khu đất, nhiều nhà chỉ được xây tới 3-4 tầng nhưng có nhà lại được xây tới 9-10 tầng” - ông Thọ chỉ rõ.

Việc chống nhũng nhiễu trong cấp phép xây dựng cũng được nhiều đại biểu quan tâm. Theo quy định hiện nay, cơ quan cấp phép phải là đầu mối lấy ý kiến các cơ quan liên quan nhưng vẫn có địa phương yêu cầu chủ đầu tư phải làm việc này. Theo giải thích của ông Nguyễn Đạm, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc, sở dĩ tỉnh này yêu cầu chủ đầu tư phải tự đi lấy ý kiến thỏa thuận của cơ quan chức năng là để tránh việc cán bộ nhũng nhiễu chủ đầu tư. Hiện Bộ Xây dựng vẫn chưa có ý kiến về quy trình ngược này.

Những nội dung trên sẽ tiếp tục được thảo luận tại TP.HCM vào cuối tháng 8.

Khó quản nhà ở trong khu đô thị Hiện công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị mới, dự án nhà ở khi đã có quy hoạch chi tiết được duyệt thì không phải xin giấy phép xây dựng. Điều này chưa phù hợp với tình hình thực tế, bởi quy hoạch chi tiết 1/500 chưa thể hiện đầy đủ các tiêu chí đáp ứng các điều kiện để quản lý như: mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất đối với từng lô đất, độ cao, hình thức kiến trúc, màu sắc công trình… Do vậy, nếu miễn giấy phép cho các loại công trình này, công tác quản lý xây dựng sẽ gặp khó khăn. Vụ Quản lý hoạt động xây dựng Tại sao lại cứ yếu hoài như vậy? Tại Việt Nam, tình trạng giấy phép xin năm tầng nhưng thực tế xây lên đến bảy tầng khá phổ biến. Cơ quan quản lý về xây dựng thường chống chế rằng do lực lượng yếu nên không quản được. Tôi cũng không hiểu tại sao chúng ta cứ yếu hoài như vậy? Những mong muốn của cơ quan quản lý không thể cứ dừng lại ở trên giấy như hiện nay. Ông NGÔ DOÃN ĐỨC, Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam

HOÀNG VÂN