Có tiền cũng chưa chắc chống ngập được

GDP TP.HCM chín tháng tăng 9,1% so với cùng kỳ Sáng cùng ngày, UBND TP.HCM đã họp thường kỳ về tình hình kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách tháng 9, chín tháng đầu năm và triển khai các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm 2015. Theo báo cáo của UBND TP, trong chín tháng đầu năm, nền kinh tế TP chuyển biến tích cực, hầu hết lĩnh vực đều tăng trưởng. Cụ thể, tổng sản phẩm nội địa (GDP) chín tháng ước đạt gần 650.000 tỉ đồng, tăng 9,1% so cùng kỳ, cao hơn mức tăng của ba năm liên tiếp gần đây. Về thu ngân sách nhà nước, tổng thu ước đạt 200.907 tỉ đồng, đạt hơn 75% dự toán và tăng gần 5,5% so cùng kỳ. Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân yêu cầu trong ba tháng cuối năm, các sở/ngành phải tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Ông Quân cũng lưu ý các địa phương tập trung ưu tiên vốn cho các dự án hạ tầng, tăng cường kiểm tra tiến độ các dự án hạ tầng để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư.