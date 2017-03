Có tiền xây nhà cũng không yên

Khi đường nâng cao, những người không có tiền sửa chữa, nâng nền nhà khốn khổ vì phải bò, trèo ra đường (Pháp Luật TP.HCM các ngày 27, 28-7). Nhưng những hộ có điều kiện xây, sửa nhà lại có nỗi khổ khác, cũng bi kịch không kém.

Cáp quang chắn lối, lưới điện thấp tè

Vừa xây lại căn nhà để thoát cảnh ngập úng, ông Nguyễn Thiện (chủ nhà 39 Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) lại thở dài khi thấy bó cáp quang giăng ngang chắn mất lối vào nhà. “Bó cáp quang này trước đây ở trên cao nhưng giờ đường nâng lên, nhà nâng lên theo nên nó bỗng thành chướng ngại vật. Mấy ngày nay tôi đi ra đi vào đụng đầu hoài. Khổ quá nhưng không biết kêu ai đến giải quyết” - ông Thiện bức xúc.

Chưa hết, người dân sống bên đường Tam Bình còn lo sợ tình trạng đường nâng cao khiến mạng lưới điện quá gần mặt đất, tăng nguy cơ xảy ra chập cháy, phóng điện. Một cán bộ Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết trước đây dây điện trên đường Tam Bình cao hơn mặt đường khoảng 6 m. Do đường nâng cao quá nên bây giờ dây điện khá gần đầu người, tạo cảm giác không an toàn. “Chúng tôi đã yêu cầu Điện lực Thủ Đức kiểm tra, đo lại chiều cao lưới điện để có những giải pháp khắc phục, không để xảy ra sự cố đáng tiếc” - vị này nói.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở đường An Dương Vương, quận Bình Tân sau khi mặt đường được nâng cao để chống ngập. Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân cho biết dự án nâng cấp đường An Dương Vương do Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu tư, khởi công vào cuối năm 2014. Cao độ công trình này tăng khoảng 1,2 m so với trước đây dẫn đến mạng lưới điện 15kV không đảm bảo chiều cao an toàn đối với nhà dân.

“Chúng tôi đã kiến nghị Công ty Điện Lực Bình Phú phối hợp với chủ đầu tư sớm khảo sát, cải tạo nâng cấp tuyến điện 15kV trên đường An Dương Vương để tạo thuận lợi cho người dân sửa nhà” - một cán bộ Phòng Quản lý đô thị quận Bình Tân nói.

Căn nhà này sau khi xây mới, nâng lên bằng mặt đường thì bị bó dây điện, cáp quang chắn lối ra vào. (Ảnh chụp trên đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh, Thủ Đức) Ảnh: T.THANH

Nâng nền trừ hao cũng không ăn thua

Sau khi đường Phạm Văn Đồng hoàn thành, có nhiều căn nhà mới xây cũng phải đập ra sửa lại do nền vẫn thấp so với mặt đường. “Lúc làm nhà, tôi đã trừ hao nên xây nền cao khoảng 1,7 m so với mặt đường lúc đó rồi. Không ngờ đường nâng cao quá, giờ tôi phải nâng nền lên tiếp” - anh Lê Hoàng Trí, chủ một căn nhà mặt tiền trên đường Phạm Văn Đồng (gần cầu Gò Dưa, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức), lắc đầu ngao ngán. Sát bên nhà anh Trí cũng có hai căn nhà khác mới xây cũng phải nâng lại nền.

Cũng trên địa bàn phường Hiệp Bình Chánh, nhiều nhà trên đường Tam Bình đã chủ động nâng nền trước nhưng cũng không thấm vào đâu so với mặt đường hiện hữu. Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án lắp đặt cống thoát nước kết hợp với nâng đường Tam Bình do Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu tư, vừa hoàn thành vào tháng 6-2015. Tuyến đường này dài khoảng 3 km, chạy qua địa bàn phường Hiệp Bình Chánh và phường Tam Phú, quận Thủ Đức. Ban đầu mặt đường dự tính nâng cao đến 2 m nhưng sau đó giảm xuống còn khoảng 1,7 m để bớt ảnh hưởng đến nhà dân hai bên.

Phương án này được người dân đồng tình. Thế nhưng khi đường hoàn thành, rất nhiều căn nhà trên tuyến đường Tam Bình bị hụt xuống hơn cả mét, chẳng khác nào hầm sâu nên người dân cũng hụt hẫng theo. “Lúc trước nghe nâng đường chống ngập tôi mừng quá nên đồng ý ngay, ai ngờ đường nâng cao còn khổ hơn vì ra vào nhà rất khổ sở, khi mưa lớn nước đọng lại không thoát được. Nói thiệt, do không có trình độ chuyên môn lại không được khuyến cáo đường nâng cao nhà sẽ thấp sâu như thế này nên ban đầu tôi mới đồng ý” - một người dân có nhà bị hụt sâu so với mặt đường rầu rĩ.

Trao đổi với chúng tôi, nhiều lãnh đạo địa phương có cùng ý kiến: Dù đã phối hợp với chủ đầu tư dự án tổ chức lấy ý kiến của người dân nhưng địa phương cũng không lường hết những hậu quả phát sinh sau khi nâng đường. “Theo tôi, khi tổ chức lấy ý kiến, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nên có những khuyến cáo đầy đủ hơn về hậu quả của việc nâng đường. Ngoài ra cũng phải có những giải pháp đồng bộ hơn chứ đường nâng cao mà nhà dân thành hầm kiểu này thì họ than là phải!” - một chủ tịch phường có nhiều tuyến đường vừa nâng cấp bày tỏ.