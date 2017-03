Cố tình “kháng lệnh” án tòa

Ngày 27-6, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy quyết định của Cục Hải quan tỉnh Long An trong việc truy thu thuế Công ty An Hóa. Lý do: Quyết định này có nội dung chồng lấn lên bản án đã có hiệu lực pháp luật của tòa. Cạnh đó, thái độ của người bị kiện trong việc chấp hành pháp luật cũng bị tòa lên án.









Quyết định của Chi cục Hải quan huyện Bến Lức và quyết định của Cục Hải quan tỉnh Long An có nội dung y chang nhau. Ảnh: HY

Luật cho miễn nhưng chi cục đòi thu

Tháng 8-2008, Chi nhánh Công ty Cổ phần Chế biến Thủy sản Xuất khẩu An Hóa (gọi tắt là Công ty An Hóa) được UBND tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án hệ thống kho lạnh 16.000 tấn. Theo dự án, doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và Nghị định 149/2005 (quy định chi tiết thi hành luật này).

Để thực hiện dự án đầu tư, Công ty An Hóa đã tiến hành nhập khẩu máy móc, thiết bị, trong đó có Panel cách nhiệt vách và trần, được nhập khẩu với mức thuế suất 0%. Dự án kho lạnh sau đó đã được công ty đưa vào hoạt động từ tháng 8-2009.

Tháng 12-2009, Chi cục Hải quan huyện Bến Lức (Long An) đã ban hành Quyết định số 96 ấn định thuế với lô hàng nhập khẩu Panel trên, buộc Công ty An Hóa phải nộp đủ hơn 2,8 tỉ đồng tiền thuế (gồm hai loại thuế nhập khẩu và thuế GTGT) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký.

Công ty An Hóa khiếu nại và bị bác đơn với lý do dự án của công ty không thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư theo Nghị định 108/2006 và mặt hàng Panel cách nhiệt được áp mã đúng theo Thông tư 85/2003 của Bộ Tài chính.

Quyết định mới đè lên án tòa

Không đồng ý, Công ty An Hóa đã nộp đơn khởi kiện, yêu cầu TAND tỉnh Long An hủy quyết định ấn thuế của Chi cục Hải quan huyện Bến Lức. Xử sơ thẩm hồi tháng 2-2011, TAND tỉnh Long An nhận định dự án kho lạnh của Công ty An Hóa thuộc trường hợp được hưởng ưu đãi đầu tư. Việc chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bến Lức không chấp nhận khiếu nại của Công ty An Hóa vì cho rằng dự án không thuộc lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư là không có căn cứ và không phù hợp pháp luật. Đồng thời, mặt hàng Panel cách nhiệt vách và trần mà Công ty An Hóa nhập được miễn thuế nhập khẩu và không thu thuế GTGT là có căn cứ và đúng quy định. Từ đó, TAND tỉnh đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty An Hóa, tuyên hủy quyết định của Chi cục Hải quan huyện Bến Lức.

Chi cục Hải quan huyện Bến Lức kháng cáo. Tháng 7-2011, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM cũng đồng tình với nhận định của cấp sơ thẩm nên đã bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tưởng chuyện đã xong, không ngờ gần một năm sau, tháng 6-2012, Cục Hải quan tỉnh Long An ra Quyết định số 133 để ấn thuế với Công ty An Hóa với nội dung… y như quyết định đã bị hủy của Chi cục Hải quan huyện Bến Lức.

Công ty An Hóa lại phải khiếu nại rồi lại bị bác đơn. Không biết làm sao, công ty này đành phải nộp đơn khởi kiện lần nữa để yêu cầu TAND tỉnh Long An hủy Quyết định số 133 của Cục Hải quan tỉnh.

Thắng kiện lần hai nhưng vẫn lo

Tuy nhiên, xử sở thẩm, TAND tỉnh Long An lại cho rằng Quyết định 133 của Cục Hải quan tỉnh là có căn cứ nên bác yêu cầu khởi kiện của Công ty An Hóa. Vì thế, người bị kiện và VKS tỉnh Long An lần lượt có kháng cáo và kháng nghị bản án, yêu cầu cấp phúc thẩm sửa án.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm qua, đại diện Cục Hải quan tỉnh vẫn khăng khăng cho rằng quyết định của cơ quan mình là đúng. Vị này lập luận: Chi cục Hải quan huyện ra quyết định sai và đã bị hủy, chi cục này đã chấp hành bản án của tòa. Còn quyết định của Cục Hải quan tỉnh là khác, hải quan tỉnh hoàn toàn có quyền khác trong kiểm tra, tiến hành truy thu thuế...

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định Quyết định 133 của Cục Hải quan tỉnh Long An giải quyết lại một vụ việc đã được tòa xét xử và bản án của tòa đã có hiệu lực pháp luật là không đúng luật. Việc ra quyết định mới của Cục Hải quan tỉnh là vi phạm Điều 247 Luật Tố tụng hành chính. Từ đó, tòa tuyên sửa án sơ thẩm, hủy quyết định của Cục Hải quan tỉnh.

“Không biết sau phiên tòa này liệu doanh nghiệp chúng tôi đã được yên chưa hay lại tiếp tục bị hành và phải theo hầu kiện nữa...” - đại diện Công ty An Hóa nói.

HOÀNG YẾN