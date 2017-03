Cố vượt đường ray, một phụ nữ nguy kịch

Theo thông tin ban đầu, đoàn tàu SPT1 do lái tàu Phan Tú điều khiển đến đoạn giao với đường dân sinh thuộc phường Tân Hiệp thì va vào đuôi xe máy 60R-0917 do bà Nguyễn Thị G. (57 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển. Xe máy và bà G. văng xa hơn chục mét. Bà G. bị chấn thương đầu và gãy chân. Xe máy bẹp dúm. Lái tàu đã cho dừng tàu, cử nhân viên xuống phối hợp công an địa phương lập biên bản sự việc. Còn bà G. được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo người dân chứng kiến, mặc dù tàu đang đến gần và lái tàu bóp còi inh ỏi nhưng bà G. vẫn cố băng qua đường sắt. Xe bà G. còn chở theo cháu trai khoảng 10 tuổi đi học về. Rất may cháu trai kịp nhảy khỏi xe máy trước khi tàu va vào.

TIẾN DŨNG