Cởi đồ để cản trở công an làm nhiệm vụ

Theo hồ sơ, dựa trên quyết định ủy thác thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, tháng 8-2004, Chi cục Thi hành án dân sự quận 11 đã ra quyết định thi hành án, buộc Hồng trả cho người khác 53,5 triệu đồng. Tháng 5-2007, Hồng đã tự nguyện nộp số tiền trên. Tuy nhiên, nhiều lần sau đó, Hồng lại cùng Mai (chị gái) đến Chi cục Thi hành án… đòi lại tiền.

Sáng 7-7-2010, Hồng cùng con trai (chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự) và Mai tiếp tục đến Chi cục Thi hành án dân sự quận 11 để đòi tiền. Tại đây, Hồng và Mai lớn tiếng chửi bới cán bộ Chi cục Thi hành án. Hồng còn đập bể cửa kính phòng thủ quỹ. Khi công an đến, Hồng, Mai vẫn tiếp tục lớn tiếng chửi bới, thách thức. Lúc công an yêu cầu hai chị em Hồng về trụ sở công an phường làm việc thì cả hai cởi quần áo, xông vào cản trở, chống đối. Công an buộc phải lập biên bản tạm giữ họ. Tại trụ sở công an phường sau đó, Hồng còn xé nát biên bản ghi lời khai mà công an đã lập...

H.YẾN