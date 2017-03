Còn 267 học viên bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện

Khoảng 18 giờ ngày 14-4, ông Trần Thiện Chí, Giám đốc Trung tâm Giáo dục-lao động và dạy nghề tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (trung tâm), cho biết sau gần một ngày đêm truy bắt, cơ quan chức năng đã đưa về lại gần 180 học viên trong tổng số 447 học viên phá trại thoát ra ngoài đêm 13-4.

Khoảng 20 giờ 30 tối 13-4, tại phòng E4 của trung tâm có tiếng học viên đá cửa. Cán bộ đến nhắc nhở, yêu cầu giải tán thì học viên không nghe. Sau đó ít phút học viên đã phá hỏng cửa phòng, khống chế bảo vệ nhằm phá cửa trốn trại. Bảo vệ đã dùng bình xịt hơi cay giải tán nhưng các học viên vẫn tiếp tục phá cửa, tràn ra ngoài. Sau đó các tổ, đội học viên đồng loạt phá cửa, dùng gạch đá, gậy gộc tấn công cán bộ, trốn qua tường rào đã đập thủng để thoát thân. Theo thống kê, có 447 học viên đã trốn khỏi trại, số ở lại là 131 học viên.

Vụ tấn công làm một bảo vệ thương tích, nhiều tài sản của trung tâm hư hại. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cùng nhiều lực lượng khác chốt chặn, truy tìm các học viên đưa về trại.





Các học viên bị công an đưa trở lại trung tâm. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Theo ông Chí, sau khi phá trại ra ngoài, hầu hết học viên tìm đường trở về nhà. Có nhóm 30 người lên núi gần đó lẩn trốn, sau đó tìm đường đi xuống.

Ngoài việc lực lượng chức năng đưa về trại, nhiều học viên được gia đình đưa trở lại trung tâm. “Nhiều em khi về lại trung tâm tâm lý lo sợ bị đánh, bị xử lý. Nhưng sau khi được thuyết phục, các em đã yên tâm, tư tưởng ổn định hơn” - ông Chí trao đổi.

Về thông tin học viên cướp, trộm xe, đồ của người dân khi thoát ra ngoài trong đêm 13, rạng sáng 14-4, ông Chí cho hay mình chưa được ai chính thức thông tin hay báo về việc này. “Tối 13-4, một dân phòng của xã chạy xe máy đi tìm, gặp một học viên có hành vi đe dọa tính lấy xe nhưng dân phòng này đã đánh trả, sau đó đưa học viên về trung tâm. Có thể học viên chỉ muốn đi nhờ xe ra đường, chưa phải cướp tài sản” - ông nói.

Ông cho hay việc phá trại có tính toán trước và ông đã chuyển thông tin nghi vấn về học viên được cho là đứng ra xúi giục, kích động cho công an để điều tra.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho hay: Sau cuộc họp khẩn với UBND tỉnh sáng 14-4, công an tỉnh cũng đã họp triển khai phương án tìm kiếm học viên, điều tra nguyên nhân vụ phá trại. Hiện Công an huyện Tân Thành được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các lực lượng hình sự, kỹ thuật hình sự điều tra, xử lý vụ việc.

Ông Thảo nhận định số học viên đã trốn đa phần đi xa khu vực trung tâm nên đã liên hệ với công an các địa phương, tỉnh thành bạn để được hỗ trợ. “Riêng về an ninh trật tự, đến chiều cùng ngày, tôi chưa nghe báo cáo chuyện các học viên cướp giật, trộm cắp” - ông nói.