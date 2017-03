Con đường vào tù của một cai thầu xây dựng

Ngày 3-12-2009, nhận được tin báo về vụ giết người xảy ra tại km10+800, đường tỉnh lộ 446 (thuộc địa phận xóm Thuống, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội), từ việc xô xát giữa Lê Văn Chiến (SN 1979, trú tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) với anh Nguyễn Việt Phú (SN 1980, trú tại xã Phúc Tiến, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã tiến hành điều tra làm rõ vụ việc như sau:

Lê Văn Chiến làm nghề cai thầu xây dựng một số công trình tại xã Yên Trung. Do nhu cầu xây dựng cần thêm lao động, Chiến nhờ anh Phú (là công nhân của Chiến) thuê thêm người với thỏa thuận: Anh Phú quản lý những lao động ở xã Phúc Tiến, tiền công Chiến trả cho những người này thông qua anh Phú. Nhưng quá trình thực hiện, một số lao động ở xã Phúc Tiến lại nhận tiền trực tiếp từ Chiến chứ không thông qua anh Phú nên giữa Chiến và anh Phú đã nảy sinh mâu thuẫn.

14h ngày 3-12-2009, Lê Văn Chiến cùng Nguyễn Văn Lương (SN 1982) và Đinh Đức Hoàng (SN 1987) đều trú tại xã Yên Trung (làm thợ xây cho Chiến) đến một công trình ở gần đó. Khi Chiến, Lương và Hoàng đi đến km10+800 đường tỉnh lộ 446 thuộc địa phận xóm Thuống, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất thì gặp anh Nguyễn Việt Phú đang chở vợ là chị Quách Thị Hồng Thắm. Chiến liền rủ tất cả mọi người cùng vào quán của gia đình ông Nguyễn Trọng Bằng ở ven đường uống bia. Tại đây, Phú có ý trách móc Chiến dẫn đến xô xát. Phú cầm cốc bia trên bàn hắt vào mặt Chiến và nói: “Hôm nay tao không cần tiền nong gì hết, tao phải giết mày!”. Sau đó, Phú tiếp tục lấy chiếc xẻng ở cổng quán đánh Chiến.

Thấy vậy, chị Thắm vào ôm Phú can ngăn nên Phú vứt xẻng xuống đất. Tưởng sự việc dừng ở đó, Lương và Hoàng liền láy xe máy đi về trước. Chưa nguôi cơn tức, Phú tiếp tục dùng dao bấm đâm 1 nhát trúng miệng Chiến, rồi lao vào vật nhau với Chiến cả hai người lăn xuống rãnh thoát nước ven đường. Trong lúc Phú nằm đè lên Chiến thì bị Chiến lấy con dao bấm để trong túi quần đâm nhiều nhát vào vùng đầu, mặt và ngực… Phú buộc anh Phú phải bỏ chạy.

Không dừng lại ở đó, Chiến chạy sang xưởng mộc của gia đình anh Nguyễn Văn Sơn (đối diện quán bia) để tìm hung khí nhưng được anh Sơn can ngăn nên Chiến bỏ đi. Sau khi sự việc xảy ra, anh Nguyễn Việt Phú được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Quân y 105, thị xã Sơn Tây nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Tại Bản kết luận pháp y số 02 ngày 12-1-2010 của Phòng Kỹ thuật - Hình sự (CATP Hà Nội) kết luận: Nguyên nhân chết của bị hại Nguyễn Việt Phú do sốc mất máu cấp…

Đối với Lê Văn Chiến, sau khi gây án đến 20h cùng ngày thì ra trụ sở Công an xã Yên Bình, huyện Thạch Thất đầu thú. Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Chiến đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị can phù hợp với các tài liệu, chứng cứ, tài liệu đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Với các tình tiết, chứng cứ nêu trên, cơ quan công tố có đủ cơ sở cáo buộc bị can Lê Văn Chiến phạm tội giết người, theo quy định tại khoản 2, Điều 93 - BLHS.

Hôm qua 11-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Chiến bị truy tố về tội giết người. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn nhận tội. Trước khi HĐXX vào nghị án, Lê Văn Chiến đã nói lời xin lỗi toàn thể gia đình bị hại và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Chiến 7 năm tù, đồng thời buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường dân sự cho gia đình bị hại theo quy định của pháp luật.

Theo Thanh Quang (ANTĐ)