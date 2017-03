Con gái cùng người tình giết mẹ lãnh 18 năm tù

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân bị tuyên án 18 năm tù về tội giết người, năm năm tù về tội cướp tài sản. Do Ngân phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi và đang mang thai nên hình phạt cao nhất là 18 năm tù. Tòa cũng tuyên bị cáo Đặng Văn Út (quê Tam Bình, Vĩnh Long) tử hình về tội giết người, bảy năm tù về tội cướp tài sản, hai năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt cho Út là tử hình.

Theo cáo trạng, tối 14-8, nhằm chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng của bà Trịnh Thị Cương (ngụ xã An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre), Ngân (con ruột bà Cương) cùng bạn trai là Út đã lén bỏ thuốc ngủ vào tô lá sâm để bà Cương ngủ say. Tuy nhiên, khi Út mở lấy dây chuyền trên người thì bà Cương tỉnh giấc. Út và Ngân liền bóp cổ, đánh vào đầu, mặt, dùng quần nhét vào cổ họng và trói tay chân bà Cương lại. Sau đó cả hai lấy dây chuyền rồi bỏ trốn. Đến sáng hôm sau, khi vụ việc được phát hiện thì bà Cương đã tử vong. Ngày 19-8, Ngân và Út bị bắt. Qua khám xét, công an phát hiện trên người Út có ba cục heroin trọng lượng hơn 0,2 g.

VĂN TÂM