Con gái tướng công an viết vào giấy rút tiền, báo bị cướp

Liên quan tới vụ xông vào nhà người thân tướng công an để cướp, chiều 10-5, Cơ quan công an TP Hà Tinh (Hà Tĩnh) đang tạm giữ hình sự Lê Đình Kiên (29 tuổi, trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ khởi tố bị can.

Được biết, Kiên đi du học thạc sĩ ở Trung Quốc và vừa về quê nghỉ hè.



Lê Đình Kiên bị bắt giữ.

Như đã đưa tin, khoảng 5 giờ sáng 9-5, Lê Đình Kiên bịt mặt, đeo găng tay, cầm theo dao nhọn đột nhập vào nhà chị T.H.Q (thuộc khu vực dân cư Sông Đà, TP Hà Tĩnh.

Người giúp việc là bà N.T.Th phát hiện tên cướp và bị tên này khống chế, dí dao vào cổ yêu cầu “im miệng”. Tuy nhiên, bà Th. đã kêu “Q. ơi! Làng xóm ơi! Có cướp!”. Tên cướp đã dùng dao cắt đứt gân tay trái bà Th.

Sau đó, tên cướp dồn bà Th. chị Q cùng hai con chị Q vào góc phòng và yêu cầu chị Q. đưa hết tiền vàng ra. Chị Q. đưa nhiều tài sản tổng trị giá khoảng 50 triệu. Tuy nhiên, Kiên chê ít tiền và yêu cầu phải có một tỉ đồng để "chữa bệnh tim”.



Ngôi nhà của vợ chồng chị Q.

Lúc này, bố chồng và mẹ của chồng chị Q. đến chơi rồi cũng bị tên cướp này khống chế. Sau đó, thấy sổ ngân hàng, Kiên yêu cầu chị Q. đi rút tiền mang về thì sẽ thả những người trong nhà.



Đề phòng chị Q. đi ra ngoài báo cảnh sát nên Kiên bắt chị liên tục kết nối qua hình thức Facetime để giám sát. Khi rút tiền ở ngân hàng, chị Q. vẫn phải quay Facetime gửi về cho tên cướp.

Tuy nhiên, chị Q. nhanh ý ghi ở tờ rút tiền tên và số điện thoại của bố ruột (là thiếu tướng) và ghi "con đang bị cướp khống chế”. Nhân viên ngân hàng hiểu ý đã liên lạc qua số điện thoại chị Q. ghi trên tờ giấy rút tiền.

Người cha là Thiếu tướng Trần Công Trường- Phó Cục trưởng An ninh mạng (Bộ Công an) đang đi cùng hai cán bộ CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh (một thiếu tướng và hai đại úy CSGT) sau khi nhân tin đã đã lên phương án bí mật tiếp cận, giải cứu.

Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, công an bí mật đột nhập vào nơi tên cướp đang khống chế nhiều người. Thiếu tướng Trường tước được con dao và cùng hai cán bộ CSGT khống chế, bắt gọn kẻ cướp.

Bà N.T. Th sau đó được cấp cứu, điều trị tại BV Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.