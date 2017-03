Con giết cha, lãnh án 10 năm tù giam

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Thanh Hóa, và sáng ngày 15-10-2013, Lực đi chơi về thấy bố mình (ông Lê Văn Bảng – SN 1951) đang ngồi thái rau. Ngay sau đó ông Bảng đã lớn tiếng chửi con “mày là đồ ăn hại” và ngay lập tức giữa ông Bảng và Lực có xảy ra đôi co, to tiếng.

Bị cáo Lê Văn Lực tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. Ảnh: Đ. TRUNG

Lúc này bà Lê Thị Thảnh (hàng xóm) đi ngang qua thấy to tiếng cãi nhau nên đã lao vào can ngăn nhưng không được. Ngay lập tức Lực đã lấy một cái vét sắt xông vào đánh ông bố đẻ của mình. Thấy con vậy, ông Bảng đã dùng bơm xe đỡ và hắt cái vét sắt văng ra khỏi tay Lực.

Thấy tình hình căng thẳng, bà Thảnh rủ Lực ra đám cưới nhảy với bạn bè với mục đích để Lực không xô xát với bố nữa nhưng Lực không đi mà bỏ lên nhà nằm.

Được một lúc, Lực dậy và đi qua nhà bà Thảnh, nói: “Không đánh chết ông ấy thì ông ấy cũng đánh chết tôi. Hôm nay tôi phải đánh chết ông ấy!”.

Ngay lập tức Lực xông vào bếp lấy một đoạn tre dài khoảng 1,5 mét lao về nhà ôm ông Bảng vật ra giữa sân đồng thời dùng gậy tre đập nhiều phát vào đầu, người ông Bảng đến khi ông nằm bất động.

Thấy vậy, bà Thảnh đã tri hô hàng xóm đến can ngăn thì Lực bỏ chạy nhưng đã bị người dân, công an xã truy đuổi theo bắt giữ Lực. Ngay sau đó ông Bảng được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Bảng đã tử vong.

Căn cứ vào hành vi phạm tội HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Lực 10 năm tù giam về tội giết người. Theo người dân địa phương, Lực bị tâm thần, thường xuyên đau ốm, không lao động được mặc dù đã đi chữa trị nhiều nơi nhưng không thuyên giảm.

ĐẶNG TRUNG