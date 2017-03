Con liệt sĩ Gạc Ma nhận việc đúng ngày giỗ bố

Ông Bùi Đình Long (đeo kính), Giám đốc Sở Y tế Nghệ An dẫn đầu đoàn lãnh đạo Sở thăm hỏi gia đình chị Ninh vào chiều 17/3, đồng thời công bố việc tiếp nhận em Trang vào công tác tại BVĐK Diễn Châu (Nghệ An). Ảnh VietNamNet

“Mặc dù chưa ký quyết định vì còn thực hiện một số thủ tục nhưng tôi muốn công bố việc tiếp nhận cháu Trang vào ngày này, ngày giỗ (theo âm lịch) của bố cháu để thêm phần ý nghĩa…” - chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết.

Trước đó, Phan Thị Trang đã gửi thư cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến qua trang Facebook cá nhân. Bộ trưởng sau đó có ý kiến với Sở Y tế tỉnh Nghệ An về việc tạo điều kiện bố trí việc làm cho Trang. Tiếp đó, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý theo tờ trình của giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An để Sở Y tế tuyển dụng đặc cách em Trang vào làm điều dưỡng viên tại BV Đa khoa huyện Diễn Châu. “Cháu hứa sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng là con gái của liệt sĩ Trường Sa…” - Trang tâm sự.

Trong ngày 17-3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long đã có mặt tại nhà Trang ở xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu để thông báo việc tuyển dụng Trang.

Đ.LAM