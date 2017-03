Con nghiện tràn lan: Cần sớm có giải pháp!

TP.HCM là nơi đông người nghiện nhất cả nước. Có đến 60% các vụ phạm pháp hình sự là do người nghiện gây án. Thiếu tướng NGUYỄN PHI HÙNG, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm Hôm đó tôi xuống quận 2 làm việc, ngay chỗ cây cầu sắt, thấy một anh người thì xăm trổ, tay cầm ống tiêm ngồi trên cầu tôi cũng hoảng, không dám bước xuống xe. Chủ tịch UBND TP.HCM LÊ HOÀNG QUÂN Trong khi các trại giáo dưỡng thì vắng mà người nghiện ngoài xã hội lại tràn ngập, gây nguy hiểm cho cộng đồng… Đưa người nghiện đi cai nghiện là việc trị bệnh cứu người nên thủ tục phải nhanh gọn, nếu không ngăn chặn kịp thời thì sang năm con số người nghiện còn lớn hơn nhiều ĐB ĐỖ VĂN ĐƯƠNG (TP.HCM) Do không được đưa đi cai, người nghiện tụ tập thành băng nhóm, tổ chức các vụ phạm pháp hình sự. Thiếu tướng PHAN ANH MINH,

Phó Giám đốc Công an TP.HCM