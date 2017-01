Còn nhiều sai phạm chưa được xử lý nghiêm minh!

Dù đã được các cấp ngành, địa phương kết luận rõ sai phạm nhưng việc xử lý vẫn chưa thỏa đáng, nghiêm minh”. Ngày 17-1, nguồn tin từ Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết như trên.

Ông Lê Thanh Hùng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang, thông tin thêm: “Qua rà soát bảy vụ việc do cơ quan thanh tra các địa phương thực hiện và đã có kết luận, chúng tôi nhận thấy sai phạm chủ yếu là vi phạm các quy định về quản lý tài sản công, thu chi tài chính. Tuy kết luận thanh tra chỉ ra tính chất, mức độ sai phạm nghiêm trọng nhưng kết luận xử lý lại chưa phù hợp. Có một số vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự nhưng các địa phương chỉ xử lý thu hồi vật chất, kiểm điểm các cá nhân liên quan”.

Điển hình là vụ sai phạm tài chính tại xã Tân Thạnh, huyện An Minh, Kiên Giang. Qua thanh tra, UBND huyện An Minh phát hiện tổng số tiền sai phạm trên 723 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều do cán bộ lãnh đạo xã chia nhau chi xài cá nhân. Sau khi bị phát hiện, các cán bộ liên quan đã tự giác nộp lại toàn bộ số tiền chiếm dụng. Phía huyện An Minh cũng xử lý kỷ luật cảnh cáo về mặt đảng, đồng thời điều chuyển công tác đối với bí thư Đảng ủy cùng chủ tịch UBND xã; các cá nhân còn lại bị kỷ luật khiển trách. Tuy nhiên, qua rà soát, đoàn công tác do Ban Nội chính Tỉnh ủy Kiên Giang chủ trì đã phát hiện vụ việc này có dấu hiệu phạm pháp hình sự nên đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Ngoài ra, Ban Nội chính đã có ý kiến yêu cầu xử lý lại, cho thanh tra lại hoặc tổ chức thanh tra lại, tổ chức kiểm điểm các cá nhân sai phạm… đối với các vụ vi phạm tại dự án tuyến dân cư T5 xã Bình Giang, huyện Hòn Đất; vi phạm tại BV Đa khoa khu vực Giồng Riềng; vi phạm tại Trường THPT Cây Dương, xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp; vi phạm tại Trường THPT Định An, huyện Gò Quao.