Con rể đánh cả nhà bố vợ

Theo cáo trạng của VKSND quận Tân Bình (TP.HCM), chiều 2-9-2008 hay tin cha mẹ bị anh rể đánh, hai em vợ (vợ cũ) của Hải đã tìm đến nhà Hải cầm cây đập phá xe máy, tủ, đầu đĩa… và đánh cả vào mông cháu gái Hải.

Hải cầm hai con dao đuổi chém liên tiếp vào một người em vợ gây thương tật 45%. Người em vợ kia lao đến đánh Hải cũng bị lãnh một nhát chém vào tay, thương tật 9%. Bố vợ bị Hải đánh thương tật 5%… Hải và cháu gái cũng bị thương tật nhẹ.

Viện thay đổi tội danh

Trong phần tranh luận, đại diện VKS cho biết việc truy tố Hải về tội cố ý gây thương tích là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tại phiên tòa, qua lời khai của bị cáo, lời khai của các nhân chứng, qua giám định thương tật thấy rằng Hải có thương tật, cháu Hải cũng có thương tật nên đủ cơ sở khẳng định bị cáo bị hành hung trước. Thế nên cáo trạng truy cứu bị cáo về tội cố ý gây thương tích là không chính xác.

Do vậy, viện đổi tội danh cho bị cáo từ cố ý gây thương tích sang cố ý gây thương tích và gây tổn hại sức khỏe cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Viện đề nghị phạt bị cáo từ một năm sáu tháng đến hai năm tù.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đồng tình.

Tuy nhiên, tranh luận lại, luật sư của người bị hại đã không đồng tình với quan điểm của viện. Luật sư bảo không thể có chuyện người bị hại tự ý cầm cây đi kiếm bị cáo để đánh nhau. “Thân chủ tôi đã được công an phường nhờ họ dẫn đường đến nhà bị cáo. Sự việc ẩu đả xảy ra thì 3 phút sau công an phường đã có mặt. Thân chủ tôi không hề cầm cây sẵn rồi lao vào phá tài sản của bị cáo như cáo trạng nêu” - luật sư khẳng định.

Ngoài ra, luật sư còn bảo “Nếu theo lời khai của bị cáo, cả hai nạn nhân đều dùng hai khúc cây bự dồn đánh bị cáo từ trên xuống với thái độ hung hãn thì tỉ lệ thương tật của bị cáo không chỉ 3% mà phải hơn thế mới hợp lý. Lời khai như vậy là không có cơ sở”.

Tuy nhiên, đại diện VKS vẫn cho rằng bị cáo phạm tội là do bị ức chế bởi các nạn nhân tấn công trước và vẫn đề nghị chuyển đổi tội danh cho bị cáo.

Ngay lập tức, phía người bị hại yêu cầu tòa cho mở đoạn băng ghi âm họ ghi lại được việc bị cáo gọi điện thoại tới đe dọa và việc họ bị chém là do âm mưu trước của bị cáo… Cuối cùng họ chắc nịch việc chuyển đổi tội danh cho bị cáo là không thể chấp nhận.

Tòa: Kích động mạnh

TAND quận Tân Bình đã chấp nhận quan điểm của công tố viên, tuyên phạt Hải một năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh.

Tòa nhận định Hải gây thương tích cho bố vợ là do hai bên xảy ra mâu thuẫn trước và có một phần lỗi của nạn nhân. Còn thương tật 9% của một người em vợ cũng do nạn nhân vào nhà đập phá tài sản của bị cáo trước. Do vậy, tòa xác định tội ác của bị cáo gây ra một phần cũng do thái độ hung hãn, công kích của nạn nhân trước nên cần giảm nhẹ. Trong quá trình xét xử, bị cáo có thái độ ăn năn, thành thật khai báo, gia đình có công… nên cũng được coi là tình tiết giảm nhẹ.

Về phần bồi thường dân sự, phía nạn nhân yêu cầu bị cáo phải bồi thường 150 triệu đồng. Tuy nhiên, trong phần xét hỏi ngày 6-9, phía bị cáo chỉ chấp nhận bồi thường cho ba người 20 triệu đồng. Tuy nhiên, HĐXX chỉ chấp nhận mức bồi thường gần 75 triệu đồng.

Trong phần xét hỏi tại phiên tòa, lời khai giữa các bên đều không thống nhất. Hai em vợ của Hải cho rằng cáo trạng chưa nói lên hết sự thật và có phần sai lệch. Cáo trạng nêu khi đến nhà Hải, một người em vợ bấm chuông cửa, Hải ra mở cửa thì người này dùng cây xông vào đánh Hải và phá tài sản. Nhưng tại tòa, nạn nhân khẳng định không hề có những việc này. Khi tòa công bố lời khai của người này trước đây nhận có bấm chuông thì người này bảo nhận là do công an ép và bắt ký tên.

Còn Hải tại tòa lúc thì khai rằng mình chém một nạn nhân trong tư thế bị người này dùng cây đánh trong nhà, lúc thì nói chém ở ngoài đường, cuối cùng bị cáo nại rằng lúc đó do hoảng loạn và kích động nên không nhớ là chém trong tư thế nào.

PHAN THƯƠNG