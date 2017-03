Con rể gây họa cho nhà vợ

Có không ít chàng rể vô lương tâm đã đánh đập, thậm chí giết hại bố mẹ vợ. Hành vi này xã hội gay gắt lên án. Lê Xuân Hưng cũng là một trong số những người con rể đáng bị lên án như thế.

1. Vụ việc xảy ra đã gây xôn xao trong cuộc sống của người dân tại huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) suốt mấy tháng qua.

Trước đó, do cha bệnh nặng, chị Trần Thị Tuyết phải tạm gác việc nhà để chăm sóc cha. Nhưng một tối, chị Tuyết vừa từ nhà cha trở về liền bị chồng là Lê Xuân Hưng kéo vào phòng ngủ, hỏi: “Tại sao mi không ngủ luôn ở nhà cha mi mà về đây làm chi?”. Chị Tuyết trả lời: “Tôi về ngày mai còn đi làm trả công cho người ta nữa, anh nói chi hay rứa”. Hai bên lời qua tiếng lại vài câu thì Hưng quay sang đánh vợ. Thấy chồng có thái độ hung hăng, chị Tuyết vội vàng chui xuống gầm giường trốn nhưng vẫn bị Hưng lôi ra dùng búa, tay chân đánh vợ một cách dã man.

Nghe tiếng con kêu cứu, cha của chị Tuyết là ông Trần Vũ Thành vội vàng chạy sang ngăn cản: “Làm chi mà mi đánh vợ mi ghê rứa?”. Hưng không trả lời mà chạy xuống nhà bếp. Thấy vậy ông Thành bảo chị Tuyết chạy ra ngoài vườn. Khi biết con gái đã an toàn, ông Thành xuống bếp tìm Hưng liền bị Hưng cầm dao chém liên tục. Trong đó có một nhát chém vào đầu, một nhát chém làm đứt lìa đoạn cánh tay trái của ông Thành. Vì sức yếu do vừa mới mổ ruột thừa, ông Thành bất tỉnh.

Tưởng ông Thành đã chết, Hưng tiếp tục cầm dao đuổi theo vợ ra phía sau vườn. Gặp vợ, Hưng lao vào đánh đấm, chém vợ. Khi thấy chị Tuyết nằm bất động, Hưng liền khóa cửa nhà viết thư tuyệt mệnh rồi lấy chai thuốc trừ sâu đưa lên miệng uống...

May mắn sao, một lúc sau chị Tuyết tỉnh dậy, thấy cảnh tượng hãi hùng, chị chạy ra ngoài kêu cứu... Người dân trong thôn đã kịp đưa cả ba người đi bệnh viện. Sau hai ngày điều trị, Hưng dần hồi phục và bị giữ lại để điều tra. Một thời gian sau, ông Thành dần khỏe lại nhưng cánh tay đứt lìa của ông không thể nối liền, ông được xác định bị thương tật 71%. Chị Tuyết bị thương tật 24%, những lúc trái gió trở trời, chị hay đau ngực, ho ra máu...

2. Trước hành vi của Hưng, ban đầu cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Hưng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, qua điều tra, nhận thấy hành vi nguy hiểm của Hưng đã cấu thành tội giết người nên cơ quan điều tra quyết định chuyển sang tội danh này. Quyết định này đã được VKS chấp nhận và ra cáo trạng truy tố. Mới đây, TAND tỉnh Quảng Nam đưa vụ án ra xét xử lưu động trước sự chứng kiến của hàng ngàn người dân địa phương.

Nhớ lại ngày hôm ấy, cha vợ của bị cáo Hưng ngậm ngùi: “Nó hay rượu chè rồi về nhà đánh vợ, đánh con. Nhiều lần tui can được thì nó bỏ đi. Nhưng hôm ấy không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà nó loạn lên như thế. Vào can, nó còn chém cả tôi như thế này đây! Thật là dã man!”...

Còn chị Tuyết, sau hơn bốn tháng điều trị nhưng sức khỏe vẫn rất yếu. Tuy nhiên, chị cũng cố giãi bày: Vợ chồng chị cưới nhau đã 17 năm, có ba con trai. Đây không phải là lần đầu chị bị chồng đánh đập. Vài năm trở lại đây, chồng chị thường hay đi các bệnh viện để điều trị vì cho rằng mình có bệnh. Vợ làm lụng được đồng nào, chồng đều lấy hết mang đi khám. Tuy nhiên, các bệnh viện đều không tìm ra được căn bệnh nào ở Hưng.

Theo dõi phiên tòa, nhiều người dân xầm xì bàn tán, Hưng ra tay đánh đập dã man cả vợ, bố vợ và tìm đến cái chết, có lẽ do Hưng bị tự kỷ ám thị. Anh ta luôn nghĩ rằng mình đang bị bệnh do “người âm” bắt nên phương pháp chữa bệnh bằng Tây y là không có kết quả. Vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng về tư tưởng nên Hưng quyết định cùng vợ tìm đến cái chết. Việc cả hai vợ chồng phải vĩnh biệt trần gian là do trời xui đất khiến, cõi âm đã định sẵn, không thể nào khác được như Hưng nghĩ. Điều này thật tội cho Hưng và gia đình nạn nhân!

3. Quá trình xét xử, tòa nhắc đến bức thư tuyệt mệnh của Hưng. Thư thể hiện sự bi quan, chán nản. Hưng vẫn mong mọi người tha thứ và giúp đỡ, chăm sóc ba đứa con thơ sau khi bố mẹ chết đi vì do trời xui đất khiến, cả hai vợ chồng phải vĩnh biệt trần gian. Thư có đoạn: “Ba má vĩnh biệt, các con cứ mang lên vườn nhà cũ mà chôn, khỏi cần coi ngày giờ. Mong hàng xóm còn bị nợ tiền thông cảm, rồi các con sẽ trả nợ. Hai con bò của dượng Tám, ba cột ở đám đất anh Vinh, các con bảo dượng đem về để giữ. Riêng trâu thì bán hết để trả nợ cho cô Chín 15 triệu đồng làm nhà...”.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, tòa không cho rằng bị cáo có vấn đề về tâm thần khi gây án. Bị cáo hoàn toàn tỉnh táo, nhận thức được hành vi và đã gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm, đánh chém vào vùng đầu, vùng trọng yếu của các nạn nhân. Nạn nhân không chết là được cấp cứu kịp thời, ngoài ý muốn của bị cáo nên cần phải có mức án thật nghiêm khắc.

Quan điểm cho rằng bị cáo bị tự kỷ ám thị, do bị ma xui quỷ khiến nên mới có hành vi nguy hiểm như vậy là không chính xác, cần phải được cảnh tỉnh, đặc biệt là ở những nơi người dân còn tin vào ma quỷ, nơi dân trí thấp.

Cuối cùng, với hành vi nguy hiểm mà bị cáo đã gây ra, tòa tuyên phạt Hưng 20 năm tù về tội giết người.

BÙI HỮU CƯỜNG