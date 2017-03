Con trai đánh chết mẹ đẻ, lãnh án tù chung thân

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An, Thắng và vợ là chị Nguyễn Thị Thủy ly thân nhau, chị Thủy đưa hai con đến huyện Mường Ải (Điện Biên) làm ăn, sinh sống. Lúc 20g đêm 2-12-2013, Thắng đi uống rượu về nhà thấy mẹ của mình là bà Nguyễn Thị Đấu (59 tuổi) đang nằm trên giường. Thắng hỏi bà Đấu: “Mẹ nấu cơm chưa?”. Bà Đấu nằm trên giường trả lời: “Tao mệt không nấu được, mi nấu mà ăn”. Thắng nói lại: “Ở nhà không làm gì, hột cơm cũng không nấu”, bà Đấu nói tiếp “Mẹ mệt, con đi làm về vào nấu cơm mà ăn cũng được”.

Hoàng Khắc Thắng tại phiên tòa sơ thẩm.

Lúc này giữa Thắng và bà Đấu to tiếng cãi nhau, Thắng chạy đến giường nơi bà Đấu đang nằm dùng tay không đánh vào người bà Đấu. Bà Đấu vùng dậy chạy thì Thắng dùng chân đè qua người không cho bà Đấu dậy và tiếp tục dùng tay đánh vào đầu, mặt bà Đấu.

Bà Đấu kêu cứu thì vợ chồng anh Trần Văn Châu và anh Phạm Hồng Lam (hàng xóm) chạy đến nhưng cửa nhà bà Đấu bị Thắng khóa trong, không mở được. Anh Châu giật cánh cửa sổ thấy Thắng đang dùng tay đánh vào người bà Đấu nên anh Châu quát Thắng không được đánh bà Đấu. Anh Châu giật mở cửa chính vào nhà thì Thắng chưởi anh. Lợi dụng lúc Thắng sơ hở, bà Đấu vùng dậy bỏ chạy tới mở cửa. Thắng đuổi theo bà Đấu thì anh Châu kịp giữ Thắng lại. Vừa lúc đó Công an xã Nghi Văn đến đưa Thắng về trụ sở UBND xã Nghi Văn để làm việc. Bà Đấu được đưa đến Trạm xá xã Nghi Văn sơ cứu rồi chuyển đến BV Đa khoa huyện Nghi Lộc cấp cứu điều trị. Tuy nhiên đến 4g sáng 4-12-2013, bà Đấu chết. Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Nghệ An giám định, kết luận nguyên nhân bà Đấu chết là xuất huyết não do chấn thương.

Chị Tạ Thị Linh (con gái bà Đấu) viết đơn không yêu cầu bồi thường về dân sự và xin giảm nhẹ cho Thắng về hình sự.

Tại phiên tòa, Thắng khóc hối hận và cho rằng chỉ vì rượu nên bản thân không kiềm chế được nên mới gây ra hậu quả đau lòng trên.

ĐẮC LAM