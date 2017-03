Con trai giám đốc Công an tỉnh Cà Mau: ‘Tôi bị đánh hội đồng’

(PL)- Ngày 3-3, ông Nguyễn Văn Kiệt (34 tuổi, con giám đốc Công an tỉnh Cà Mau) cho biết trong vụ xô xát ở phường 5, TP Cà Mau chiều mùng 7 tết Nguyên đán vừa rồi, ông cũng là một nạn nhân, đã bị đánh hội đồng, đa chấn thương và phải điều trị nhiều ngày. “Tôi bị đánh hội đồng gần 20 phút, chỉ biết ôm đầu mà chịu. Còn việc tôi đuổi theo đôi nam nữ là vì họ va quẹt làm ngã xe chị tôi có hai cháu nhỏ rồi bỏ chạy”. Ông Kiệt xác nhận mình có đánh vào vai người thanh niên va quẹt xe, tát tai cô gái đi cùng vì cô này chửi bới…

Trong khi đó, ông Thạch Sến và gia đình tiếp tục yên lặng, không đồng ý tiếp xúc báo chí về chuyện ông bị thương tích phải điều trị nhiều ngày tại bệnh viện vì “không muốn chuyện um sùm thêm”.

Ngày 3-3, chúng tôi đến Công an phường 5, TP Cà Mau để nắm thông tin sự việc nhưng nơi này cho biết vẫn đang trong quá trình xác minh, chưa có kết quả.

Trước đó, nhiều người dân cho biết chiều mùng 7 tết, người dân trong hẻm 78, phường 5, TP Cà Mau thấy ông Kiệt rượt đuổi đôi nam nữ vào hẻm. Khi thấy ông Kiệt đánh người phụ nữ, một nhóm người đang nhậu gần đó lên tiếng và xảy ra cự cãi, đánh nhau. Sau đó ông Kiệt gọi điện thoại và nhiều người bạn của ông Kiệt đến đánh trả khiến ông Sến bị thương phải nhập viện điều trị.

Theo ông Kiệt, ông đã gọi công an đến giải quyết nên không có chuyện ông chửi công an. Trong khi đó, ông Sến và người dân chứng kiến sự vụ ngần ngại cung cấp thông tin cho báo chí còn công an thì chưa đưa ra kết luận nào về sự việc trên.

TRẦN VŨ