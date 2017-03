Con trộm nửa tỉ đồng của cha

Chiều 11-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Anh Kim Vy (18 tuổi), Nguyễn Anh Kim My (15 tuổi, cùng trú 71/3 Phan Đình Giót, Phương Sài, Nha Trang) mỗi bị cáo 4 năm tù cùng về tội trộm cắp tài sản, Trần Thị Kim Cúc (39 tuổi, mẹ của Kim Vy và Kim My) 6 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, My và Vy là hai con riêng của ông Nguyễn Anh Chánh, trú tổ dân phố Trà Long 1, Ba Ngòi, Cam Ranh. Tháng 4-2010, My đến sống chung với ông Chánh và vợ sau là bà Nguyễn Thị Như Hoa. Biết nhà cha có cất giữ nhiều tiền trong tủ nên My đã lén làm một chìa khóa tủ khác, chờ lúc cha và mẹ kế sơ hở mở tủ lấy trộm tiền. My đã lấy trộm tiền 2 lần, tổng cộng 5 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Ngày 27-4-2010, My về nhà mẹ ruột là Trần Thị Kim Cúc chơi và kể chuyện cha có nhiều tiền cất giấu cho chị là Vy nghe. Vy nói với em là đang cần tiền để trả nợ nên My nói sẽ trộm tiền đưa cho chị trả nợ. Ngày 1-5-2010, My đi xe máy vào Cam Ranh đến nhà cha rồi dùng chìa khóa tủ bí mật mở tủ lấy 554.700.000 đồng mang về Nha Trang cùng Vy mang đi mua sắm vật dụng gia đình, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Biết 2 con trộm được nhiều tiền của chồng cũ thông qua lời kể của Vy và My nhưng bà Cúc không tố giác hành vi trộm cắp tài sản của My và Vy. Tuy nhiên, do sợ 2 con tiêu xài hết số tiền mà không có tiền để đền bù khi sự việc bị phát hiện nên bà Cúc đã lấy một ít đổi ra 3.000 USD, mua 5 chỉ vàng và giữ thêm 28 triệu đồng. Đến ngày 10-5-2010, ông Chánh bà Hoa nghi ngờ My lấy trộm tiền nên ra Nha Trang nhờ Trần Văn Học (dượng của My và Vy) nói chuyện với My. Lúc này, My và Vy thừa nhận lấy trộm tiền của cha. Sau khi bị phát hiện, chị em My và bà Cúc đã trả lại cho ông Chánh và bà Hoa tiền và tài sản khác trị giá 364 triệu đồng. Tại phiên tòa, bà Hoa và ông Chánh đều thừa nhận lỗi lầm đã không quan tâm chăm sóc con, cũng không yêu cầu bồi thường gì nữa và “mong tòa xem xét giảm nhẹ tội cho ba bị cáo”.



Theo Hoàng Phúc(NLĐO)