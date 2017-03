Công an bắt vợ chồng chủ xuồng

Liên quan vụ chìm xuồng làm bảy phụ nữ chết ở sông Măng (xã Lộc Hòa, huyện Lộc Ninh, Bình Phước), sáng 25-10, Đại tá Trần Thắng Phúc - Phó Giám đốc công an tỉnh cho biết Công an huyện Lộc Ninh đã bắt khẩn cấp vợ chồng chủ xuồng để điều tra.

Qua làm việc với ông Hồ Văn Thại (59 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nê (56 tuổi) cùng ngụ xã Lộc An, huyện Lộc Ninh), công an xác định: Chiếc xuồng không đăng ký, đăng kiểm và hai người này không có chứng chỉ chuyên môn điều khiển phương tiện thủy nội địa. Lúc xảy ra tai nạn, ông Thại điều khiển xuồng nhỏ có động cơ, đẩy xuồng lớn do bà Nê điều khiển. Trên xuồng lớn chở 42 người trên đường đi nhổ cỏ thuê cho người con rể (người Campuchia) trở về. Nguyên nhân là do xuồng chở quá tải dẫn đến chìm.

Đoạn sông Măng và chiếc xuồng bị chìm khiến bảy phụ nữ chết thảm. Ảnh: CTV

Đại tá Phùng Tiến Lãng, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước, cho hay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm xuồng và đã giao cho gia đình mai táng.

Trong ngày 24 và 25-10, địa phương đã hỗ trợ các gia đình lo đám tang và hỗ trợ tiền, gạo cho gia đình nạn nhân. Huyện Lộc Ninh đã thành lập ban chỉ đạo, kêu gọi hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Theo ông Hồ Văn Hữu - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Phước, khoảng cách bờ sông Măng tại vị trí xuồng chìm hơn 15 m, vị trí chiếc xuồng chìm cách bờ phía Campuchia khoảng 4 m, cách bờ phía Việt Nam là 11 m. “Vị trí xuồng chìm thuộc phần sông Măng trên lãnh thổ Campuchia. Đây sông biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Campuchia, phía Việt Nam do Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước quản lý. Đoạn sông trên không thuộc hệ thống đường thủy nội địa, bến đò ngang là tự phát. Bình Phước không có đường thủy nội địa mà chỉ có một số bến đò ngang sông, suối, hồ và Sở thường xuyên đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, quản lý các phương tiện để tránh xảy ra tai nạn. Sở GTVT và Ban An toàn Giao thông tỉnh cũng đã có báo cáo gửi Bộ GTVT và ngành chức năng trung ương về vụ tai nạn.

Còn Đại tá Phùng Tiến Lãng cho biết: “Trách nhiệm quản lý chúng tôi sẽ làm rõ sau. Đoạn sông xảy ra tai nạn không phải là bến sông. Lực lượng biên phòng sẽ tăng cường kiểm tra và không cho phương tiện nào qua sông khi không đủ điều kiện theo quy định”.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Phước cũng đã đến thăm các gia đình nạn nhân và đề nghị địa phương hỗ trợ những gia đình có người gặp nạn. Tỉnh cũng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm, siết việc quản lý các phương tiện qua lại trên hệ thống sông, suối, hồ…

Ngày 24-10, Bộ GTVT đã có công văn hỏa tốc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, bộ trưởng Bộ GTVT gửi lời chia buồn, động viên đến các gia đình nạn nhân. Đồng thời, phó thủ tướng, lãnh đạo Bộ đề nghị ngành chức năng Bình Phước khẩn trương khắc phục hậu quả, hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân, tăng cường quản lý các bến sông, suối, các phương tiện giao thông đường thủy. Trước đó, sáu phụ nữ tử vong do bị chìm trên sông Măng gồm: bà Thị Hân (56 tuổi) và con gái bà Hân là Thị Cươn (31 tuổi); Thị Phêm (36 tuổi), Thị Nhé (35 tuổi), Thị Dớ (36 tuổi), Thị Nương (17 tuổi). Bảy nạn nhân đều là người đồng bào dân tộc thiểu số S’Tiêng cư trú ấp 8B, xã Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh) và sống bằng nghề làm thuê.

NGUYỄN ĐỨC