Công an cam kết không để xảy ra ùn tắc giao thông dịp Tết

Ông Vĩnh cũng yêu cầu Ban An toàn Giao thông Đồng Nai tổ chức kiểm tra hệ thống biển báo, đèn cảnh báo, đèn tín hiệu trên các tuyến đường, nhất là các tuyến có điểm đen tai nạn giao thông và các tuyến đường mới đưa vào sử dụng, nếu phát hiện chưa có biển báo hoặc biển báo hư hỏng cần lập tức thay thế ngay.

Cũng tại cuộc họp, Công an Đồng Nai cam kết không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo cho nhân dân đón tết an toàn. Các lực lượng của Công an tỉnh sẽ hoạt động liên tục từ nay đến 30-3, nhằm xử lý triệt để tình trạng xe chở quá khách, quá tải.

Theo thống kê của Sở GTVT tỉnh Đồng Nai, đến thời điểm này, toàn tỉnh Đồng Nai đã có hơn 55.000 người có vé đi lại trong dịp Tết. Trong đó hơn 47.300 vé tàu còn lại là vé ô tô. Có sáu doanh nghiệp vận tải và hợp tác xã đăng ký hợp đồng vận chuyển công nhân, sinh viên với 60 xe.