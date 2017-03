Công an có chế độ riêng về nhà ở

Theo đó, khống chế lợi nhuận định mức cho các dự án bán nhà ở cho cán bộ ngành công an không quá 10% giá thành; không được đưa vào chi phí các khoản đã được Nhà nước ưu đãi như tiền sử dụng đất, tiền đầu tư hạ tầng.

Thông tư quy định các dự án phát triển nhà ở sử dụng quỹ đất có nguồn gốc là đất an ninh đã được chuyển mục đích sử dụng thì phải dành ít nhất 80% diện tích sàn nhà để bán theo giá chính sách cho cán bộ công an. Với dự án này, chủ đầu tư được hưởng không quá 20% diện tích sàn nhà ở để bán theo giá kinh doanh. Còn với dự án sử dụng quỹ đất địa phương, sau khi trừ phần diện tích sản phải điều tiết lại cho địa phương, thì ít nhất 70% diện tích còn lại phải để bán cho cán bộ công an, phần còn lại mới được bán theo giá kinh doanh.

NGHĨA NHÂN