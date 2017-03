Công an Đà Nẵng thi tuyển chức danh đội phó, đội trưởng

Ngày 1-12, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã báo cáo kết quả đợt kiểm tra kiến thức (thi tuyển), bổ nhiệm chức danh phó đội trưởng Đội CSGT, đề xuất giám đốc Công an TP cho ý kiến bổ nhiệm đối với người có kết quả thi cao nhất.



Các thí sinh tiến hành đo đạc, vẽ lại hiện trường vụ tai nạn giao thông

Trước đó, Công an quận Hải Châu đã tổ chức một cuộc thi để tuyển chọn chức danh đội phó đội CSGT. Tham dự cuộc thi có bốn thí sinh là cán bộ đang công tác tại các đội của công an quận này.

Nội dung thi gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Trong đó, phần thi lý thuyết, thí sinh phải trả lời các câu hỏi do ban giám khảo đặt ra về các kỹ năng nghiệp vụ và chức năng của người chỉ huy. Tại phần thi thực hành, ban tổ chức sẽ tạo dựng hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Các thí sinh sẽ thực hiện vẽ sơ đồ hiện trường, lập biên bản hiện trường và khám nghiệm phương tiện (xe) tai nạn… Thí sinh cao điểm nhất đã đạt 73/80 điểm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về ý tưởng mới này, Đại tá Trần Phước Hương - Trưởng Công an quận Hải Châu, cho biết đối với mỗi đội phó đội CSGT thì cần đòi hỏi phải có nghiệp vụ giỏi. “Nếu chỉ căn cứ vào số lượng phiếu bầu để chọn đội phó, đội trưởng thì “cảm tính” quá. Bởi ngoài sự tín nhiệm của lãnh đạo, đồng nghiệp thì cần phải thể hiện năng lực. Sau khi được bổ nhiệm qua thi tuyển, người trúng tuyển phải bắt tay vào làm việc ngay” - ông Hương nói.



Bài thi tuyển chọn Phó đội trưởng Đội CSGT (Công an quận Hải Châu) của thí sinh có số điểm cao nhất.

Cũng theo ông Hương, việc tổ chức một kỳ thi như thế sẽ cho thấy được năng lực của các ứng cử viên có đáp ứng được yêu cầu công việc hay không? Không chỉ có các cán bộ trong đội CSGT mà các đội khác như: đội điều tra tổng hợp cũng tham gia thi tuyển. Chủ trương của công an quận là thông báo rộng rãi việc thi tuyển này đến tất cả cán bộ, chiến sĩ, kể cả công an 13 phường (trên địa bàn quận) biết để tham gia. Những đồng chí nào cảm thấy đủ năng lực nghiệp vụ, đáp ứng quy định của Bộ Công an thì đều có thể đăng ký tham gia. “Công an quận sẽ tiếp tục triển khai tổ chức thi tuyển đối với các chức danh đội phó, đội trưởng ở các vị trí thuộc thẩm quyền của trưởng công an quận” - ông Hương cho hay.

Một cán bộ Công an quận Hải Châu cho biết anh em rất phấn khởi vì có một cuộc thi như thế sẽ tạo tính công bằng, chí phấn đấu cho mọi người. Qua đây, các chiến sĩ cũng có thể học hỏi thêm về năng lực, kỹ năng nghiệp vụ.