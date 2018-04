Công an đang khám nhà ông Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh

Clip: Công an khám nhà ông Văn Hữu Chiến, Trần Văn Minh

9 giờ 30 sáng nay, tại nhà ông Văn Hữu Chiến (số 2 Ba Đình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), lực lượng công an đã đến làm việc và thực hiện các biện pháp tiếp theo sau khi khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú.



Khám nhà ông Chiến. Ảnh: TV

Một ô tô biển xanh 80A có mặt trước nhà ông Văn Hữu Chiến. Từ hàng ghế sau xe, ông Chiến bước xuống mở cửa nhà cùng một công an vào nhà và khóa cửa lại.



Ít phút sau, một tốp công an khác xuất hiện, cùng đi vào nhà ông Chiến.

Trong khi đó, có hai người mặc sắc phục vào nhà ông Trần Văn Minh ở số 25/10 Lý Thường Kiệt.

Trước đó, tối 17-4, ông Trần Văn Minh (cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2006-2011) bị khởi tố, bắt giam về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

Ông Văn Hữu Chiến (cựu chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011-2014) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về các tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý đất đai.

+ Trưa 18-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM qua điện thoại, Đại tá Lê Văn Tam (Giám đốc Công an TP Đà Nẵng) xác nhận đã nhận đề nghị phối hợp từ Bộ Công an liên quan quá trình điều tra các cựu chủ tịch UBND TP này.

Theo đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác của Cơ quan CSĐT Bộ Công an vào làm việc với Công an TP Đà Nẵng. Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Công an đề nghị Công an TP cử lực lượng phối hợp, tiến hành khám nhà ông Trần Văn Minh và ông Văn Hữu Chiến ngay trong buổi sáng nay.

"Giờ này chắc khám nhà gần xong rồi đó", ông Tam nói.

Liên quan các ông Nguyễn Điểu (nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP Đà Nẵng), ông Trần Văn Toán (nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT) và ông Lê Cảnh Dương (Giám đốc Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng), ông Tam cho hay chưa nhận đề nghị từ Bộ Công an khám nhà ba ông này.

"Hôm nay như thế. Còn lại thì mình chưa nhận thêm thông tin", ông Tam nói.

Đến 11 giờ 15 cùng ngày, công an đều đã rời khỏi nhà ông Chiến ở số 2 Ba Đình, quận Hải Châu. Theo quan sát, ông Chiến không rời đi cùng đoàn. Cửa nhà ông này được người trong nhà đóng lại.



Công an đang đến nhà ông Minh để khám xét

Cùng thời điểm, hơn chục chiến sĩ công an vẫn đang có mặt trong nhà ông Minh ở 25/10 Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu khám nhà. Rất đông PV tập trung hai địa điểm nêu trên để đưa tin.



Công an đang vào nhà ông Minh

Tại nhà ông Minh, hiện cơ quan công an vẫn đang tiến hành khám nhà chưa xong. Rất đông PV tập trung tại nhà ông này. Công an quận Hải Châu được đề nghị phối hợp bảo vệ an ninh trật tự tại nhà ông Minh.