Công an đang xác minh nghi án hiếp dâm

Ngày 24-12-2015, gia đình tôi đã làm đơn tố cáo đến Công an phường Châu Văn Liêm. Sau đó, công an có mời con tôi và P. lên lấy lời khai... Tuy nhiên, từ đó đến nay công an vẫn chưa khởi tố vụ án khiến gia đình tôi rất bức xúc. Trong khi đó sau sự việc trên, con gái tôi bị sốc nặng, tinh thần và sức khỏe suy kiệt, trong khi P. vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

Bà PBT, ngụ quận Ô Môn, TP Cần Thơ

Thượng úy HUỲNH QUAN ĐẢO, Đội phó Đội CSĐT tổng hợp, Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ, trả lời: Theo hồ sơ, Công an phường Châu Văn Liêm tiếp nhận đơn tố giác của gia đình bà T. từ 24-12-2015 và đến 28-12-2015 hồ sơ được chuyển lên cơ quan điều tra (CQĐT) công an quận. Theo quy định tại Điều 103 BLTTHS, thời gian để CQĐT quyết định khởi tố hay không khởi tố vụ án hình sự là 20 ngày kể từ ngày tiếp nhận tin tố giác. Nếu sự việc phức tạp thì được gia hạn thời gian xác minh đến hai tháng. Hiện sự việc này vẫn đang trong giai đoạn xác minh để sớm trả lời cho người tố giác biết tin.

Chúng tôi rất thông cảm với nỗi bức xúc của gia đình bà T. Pháp luật luôn bảo vệ những đối tượng yếu thế là trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái và phụ nữ bị xâm hại. Tuy nhiên, CQĐT cũng phải làm chặt chẽ, đúng theo quy định pháp luật.

Hiện CQĐT đã lấy lời khai đối với bị hại và xác minh nhà nghỉ nơi xảy ra sự việc. Đồng thời CQĐT cũng đã cho bị hại đi giám định thương tích tại bệnh viện. Còn đối tượng tên P. theo lời khai ban đầu tại công an phường thì chỉ thừa nhận vào nhà nghỉ để tắm. CQĐT cũng có mời lên lấy lời khai nhiều lần nhưng gia đình P. cho biết con mình đang là sinh viên ĐH, hiện đang trong mùa thi nên chưa thể trình diện ngay.