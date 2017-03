Công an đánh chết nghi can trộm bò: 18 tháng tù

TAND huyện Cư Kuin (Đắk Lắk) đã đưa Trương Trung Hiếu (27 tuổi) và Y Phiên Adrơng (28 tuổi) cùng là nguyên công an viên thường trực xã Ea Bhốk (Cư Kuin) ra xét xử về tội Làm chết người trong khi thi hành công vụ.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Y Két Bdap (trú buôn Kmar, Ea Bhốk). Ông bị triệu tập lên UBND xã để lấy lời khai vì liên quan đến vụ trộm bò nhưng đã bị hai công an viên dùng nhục hình gây tử vong.

HĐXX đã tuyên phạt Trương Trung Hiếu và Y Phiên 18 tháng tù giam mỗi bị cáo, UBND xã Ea Bhốk phải bồi thường cho gia đình nạn nhân tổng số tiền 69 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Hiếu và Y Phiên đã chủ động bồi thường trước cho gia đình nạn nhân 40 triệu đồng, UBND xã Ea Bhốk còn phải bồi thường 29 triệu đồng.

Trước đó, UBND xã đã hỗ trợ cho gia đình ông Y Két 28 triệu đồng chi phí mai táng.

Hiếu và Y Phiên còn bị cấm đảm nhiệm làm trong ngành công an sau khi hết hạn phạt tù.

Nội dung vụ án như sau: sáng 28-11- 2013, ông Trương Văn Phụng (Trưởng công an xã Ea Bhốk, cũng là cha của Trương Trung Hiếu) nhận tin báo của ông Vũ Đức Hòa trú tại xã Hòa Hiệp (Cư Kuin) về việc mất trộm bò.

Ông Hòa nghi ngờ Y Két và Y Abuil Bkrông (trú buôn Kpung, xã Hòa Hiệp) đã trộm bò gia đình ông và đem về giấu.

Ông Phụng điện thoại chỉ đạo Hiếu và Y Phiên triệu tập ông Y Két và Y Abuil đến UBND xã Ea Bhốk để làm việc.

Do Y Két không khai nhận tội nên Hiếu và Y Phiên đã còng tay Y Két và Y Abuil lên cửa sổ phòng làm việc, sau đó dùng gậy cao su (công cụ hỗ trợ của công an xã) đánh nhiều cái vào tay, ngực, đùi của hai người này.

Khoảng 11g cùng ngày, do nhận thấy vượt quá thẩm quyền giải quyết ông Phụng đã bàn giao hai nghi can này cho công an huyện Cư Kuin thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Đến khoảng 13g, khi điều tra viên đang hỏi cung Y Két thì ông này có biểu hiện mệt mỏi nên đưa đi bệnh viện cấp cứu và ông đã chết trên đường đi.

Kết quả giám định pháp y của phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk kết luận nguyên nhân tử vong của Y Két là do viêm cơ tim, nhồi máu cơ tim cấp ổ nhỏ, cơ thể có da thương tích phần mềm lưng và tứ chi; viêm gan mãn tính xơ hóa và trong máu có rượu Ethanol nồng độ 1g/lít.

Sau khi kết thúc phiên tòa, gia đình nạn nhân đã tỏ ra bất bình trước bản án quá nhẹ đối với hai công an xã gây nên cái chết của người nhà. Họ cho rằng việc công an xã triệu tập nghi can lên nhưng đánh đến chết nhưng lại xử chỉ 1,5 năm tù mỗi người là quá nhẹ, mức bồi thường cũng chưa phù hợp.

Luật sư Tạ Quang Tòng, phó chủ nhiệm đoàn luật sư Đắk Lắk cho biết việc công an xã triệu tập nghi can và đánh chết người là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Theo Pháp lệnh Công an xã thì công an xã chỉ được lấy lời khai của người làm chứng, ghi nhận sự việc ban đầu. Công an xã không được quyền hỏi cung, xét hỏi nghi can, nếu xét thấy sự việc nghiêm trọng thì chuyển công an cấp trên.

Trong trường hợp này công an xã không có quyền thực hiện các thủ tục tố tụng trong vụ án, tức họ không được xem là đang thi hành công vụ. Vì vậy, các cơ quan tố tụng áp dụng tội danh Làm chết người trong khi thi hành công vụ là chưa thật sự chính xác. Phần lớn trong các vụ án công an xã làm chết người trên cả nước đều bị khởi tố, xét xử tội danh Giết người.

Trước đó, Hiếu và Y Phiên bị cơ quan CSĐT công an huyện Cư Kuin khởi tố về tội giết người. Tuy nhiên sau đó được chuyển sang tội danh Làm chết người trong khi thi hành công vụ.

