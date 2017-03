Công an điều tra vụ “bốc hơi” 106 tấn titan tang vật

Theo ông Dũng, một số cơ quan, đơn vị liên quan có giải trình về vụ việc này nhưng UBND tỉnh không chấp nhận nên giao cơ quan công an điều tra, nếu phát hiện dấu hiệu phạm tội hình sự thì khởi tố vụ án, xử lý nghiêm đối với các cá nhân liên quan; khi có kết quả điều tra sẽ công bố công khai.

Như đã thông tin, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Bình Định đưa ra bán đấu giá 434 tấn titan tịch thu để sung vào công quỹ và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải An Thy (TP.HCM) trúng thầu. Tuy nhiên, sau khi chuyển trả đủ tiền, Công ty An Thy đến chở hàng thì thiếu 106 tấn so với hợp đồng.

TẤN LỘC