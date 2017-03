Công an điều tra vụ tài xế đánh bị thương ba hành khách

(PLO)- Chiều 17-3, một nguồn tin xác nhận Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã yêu cầu Công an xã Hòa An, huyện Phú Hòa bàn giao hồ sơ vụ tài xế Huỳnh Duy Nam (32 tuổi, ngụ phường 1, TP Tuy Hòa, Phú Yên), điều khiển xe khách Anh Tuấn 78K- 8226 đánh bị thương ba hành khách để Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý.