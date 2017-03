Công an giả... cảnh sát đi cướp

Ngày 23-1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Ngô Thanh Tuấn (nguyên thiếu úy cảnh sát trật tự cơ động Công an quận 6) và Cao Tuấn Minh mỗi bị cáo tám năm tù về hai tội cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tám đồng phạm khác cũng lãnh án từ một năm tù treo đến sáu năm tù về các tội cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và che giấu tội phạm. HĐXX nhận định hai bị cáo Tuấn và Minh có hành vi nguy hiểm nên phải xử nghiêm.

Tại tòa, Tuấn khai anh ta nguyên là thiếu úy cảnh sát trật tự cơ động Công an quận 6, có quen với Minh. Cả hai bàn bạc và rủ tám đồng phạm cùng giả cảnh sát hình sự kiếm các sòng bạc để cướp tài sản của các con bạc lấy tiền tiêu xài. Các bị cáo đi lòng vòng các khu quận 5, quận 10 và Bình Tân để kiếm các sòng bạc nhỏ, chơi trong ngày tết Nguyên đán để ra tay.





Các bị cáo tại tòa (Ngô Thanh Tuấn ở bìa trái). Ảnh: HY

Ban đầu Minh và vài đồng phạm giả làm các con bạc vào sòng bạc tiếp cận. Tuấn đứng ngoài mặc áo công an cùng một số người đứng chờ và trông xe. Khi Minh gọi điện thoại, Tuấn xông vào. Lúc này, Minh và đồng bọn đứng dậy và Minh hô to: “Công an đây, tất cả ngồi im!”. Các đồng phạm còn lại nhào vô khống chế con bạc để lấy tiền. Nếu Tuấn không mặc áo công an thì sẽ cầm súng Rulô P38. Sau khi lấy tiền, cả nhóm giao cho Tuấn hay Minh giữ. Sau đó, Tuấn dẫn cả nhóm đi ăn và chia cho mỗi người 200.000-250.000 đồng, còn lại Tuấn với Minh chia nhau.

Tuấn biết Nguyễn Việt Anh (nguyên là cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an quận 6) có nhặt được khẩu súng và cất trong nhà. Tuấn cùng đồng bọn đến nhà mượn và nói dối là cần để hỗ trợ đi tuần tra chống tội phạm.

Sáng 13-2-2013 (mùng 4 tết Nguyên đán), Tuấn, Minh cùng tám đồng bọn mang theo còng số 8, gậy ma trắc... ập vào một sòng bạc gần chợ Cao Đạt (quận 5). Tuấn tự xưng là cảnh sát hình sự cùng đồng bọn khống chế các con bạc để cướp 10 triệu đồng, một sợi dây chuyền vàng.

Thấy hành vi bất minh, nghi ngờ cảnh sát dỏm, các con bạc đã phản ứng lại. Lập tức Tuấn móc súng bắn một người bị thương.

Nhận được tin báo, công an đến nơi bắt giữ được Tuấn. Qua lời khai của Tuấn, cơ quan điều tra truy bắt lần lượt tám đồng bọn còn lại. Sau đó, Tuấn bị tước danh hiệu công an nhân dân, bị khởi tố và truy tố, còn Minh bỏ trốn đến tháng 7-2013 thì bị bắt. Tổng cộng nhóm của Tuấn đã thực hiện sáu vụ cướp, lấy 21,4 triệu đồng.

HOÀNG YẾN