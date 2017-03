Công an Hà Nội có giám đốc mới

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương (ngoài cùng bên phải). Nguồn: Báo điện tử Tổ Quốc.



Báo này cũng cho biết Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, sinh năm 1960 tại Nam Định. Ông vào ngành công an từ năm 1977 và đã trải qua quá trình đào tạo, công tác, trưởng thành từ cơ sở.

Ông có 10 năm công tác tại công an cấp huyện, 10 năm công tác tại Công an tỉnh Nam Định và 15 năm công tác tại Bộ Công an, trong đó có 12 năm làm thư ký, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Trần Đại Quang.

Trong khi đó, nguồn tin của báo Giao thông cho biết thêm: Ngày mai (16-3), Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thôi giữ chức vụ, chuyển ngành đối với Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung (hiện đang là Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và điều động Thiếu tướng Đoàn Duy Khương đến nhận công tác, giữ chức vụ giám đốc Công an TP Hà Nội từ ngày 10-3.