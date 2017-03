Công an Hà Nội được khen thưởng vụ giải cứu con tin

Thượng tướng Lê Quý Vương khen thưởng chiến công xuất sắc của CA TP Hà Nội trong vụ giải cứu con tin, bắt giữ đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân.

Thượng tướng Lê Quý Vương khẳng định, đây là chiến công xuất sắc của cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng biểu dương chiến công của các cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội và quyết định thưởng 20 triệu đồng cho CA TP Hà Nội.

Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội khẩn trương khai thác đối tượng, sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật, tạo tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

Trước đó, sáng 16/9, Trần Thanh Bình (SN 1986, trú tại Quảng Ninh) đã dùng dao khống chế các con tin tại căn hộ 401 nhà E6, (tập thể Thanh Xuân Bắc). Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Hà Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, vận động thuyết phục đối tượng hạ vũ khí, giải cứu an toàn cho các con tin.

Theo Tuấn Hợp (Dân trí)