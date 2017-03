Công an Hà Nội thông báo chính thức về việc tìm thấy xác nạn nhân vụ Cát Tường

Thượng tá Võ Hồng Phương đang thông tin về vụ thẩm mỹ viện Cát Tường



Về vụ án xảy ra tại thẩm mỹ viện Cát Tường

Thượng tá Võ Hồng Phương, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội cho biết: Từ lúc xảy ra vụ án đến nay, lãnh đạo công an TP chỉ đạo quyết liệt, tập trung mọi lực lượng để tìm thi thể chị Huyền để vụ án được xử đúng người, đúng tội và xoa dịu sự mất mát cho gia đình nạn nhân. Công an đã tập trung 10 tháng nay triển khai nhiều biện pháp và dồn nhiều nhân lực, vật lực cho vụ án này.

Khoảng 9 giờ ngày 18-7-2014, tại khu vực xã Vân Đức, phát hiện một xác chết nữ giới trôi trên sông Hồng, công an thành phố đặt nghi vấn đó là xác của chị Huyền. Tổ chức pháp y của Hà Nội, bộ Công an đã phân tích mẫu AND mẫu tế bào của bà Hiền (mẹ chị Huyền), mẫu tóc cha chị Huyền và cháu Hoàng là con trai chị.

Hôm nay, cơ quan bộ Công an chính thức xác nhận xác chết được tìm thấy chính là chị Lê Thị Thanh Huyền. Từ việc tìm thấy xác nạn nhân, vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường sẽ nhanh chóng có được nhiều manh mối quan trọng để làm sáng tỏ về cái chết của chị. Đồng thời, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường, người trực tiếp liên quan đến vụ án này cũng sẽ bị truy tố căn cứ trên việc giải phẫu tử thi, tìm nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, chánh văn phòng Công an Hà Nội cho biết do vụ án xảy ra gần 1 năm, xác chị Huyền bị phân hủy mạnh, nên chỉ mới tiến hành được khâu xác định AND. Các chi tiết khác đang được tiếp tục điều tra.

Đến nay Công an Hà Nội vẫn đang chờ kết luận của cơ quan pháp y. Vì vậy, nguyên nhân chết của chị Huyền, cũng chính là căn cứ để xác định tội danh của bị can Nguyễn Mạnh Tường vẫn đang được điều tra làm rõ.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, sáng 18-7, một số người dân tại bến đò Vân Đức (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cách cầu Thanh Trì (nơi bác sỹ Tường ném xác nạn nhân) khoảng 3km dọc theo đường sông Hồng đã phát hiện một bao bọc xác người nổi lên trên sông. Xác người này không phân biệt được đàn ông hay phụ nữ vì đã bị phân hủy khá nặng, không còn đầu và chân, tay đã rời ra.

Mặc dù thi thể đã bị phân hủy mạnh đến không nhận diện ra nhưng bên ngoài có những đặc điểm được cho là giống với chị Huyền (nạn nhân trong vụ bác sĩ Cát Tường) như mặc quần đen, áo hoa đen trắng khá giống với trang phục của chị Huyền. Đặc biệt, trong ống quần thi thể có chứa chất rắn như bê tông.

Vụ Thẩm mỹ viện Cát Tường gây chết người rồi vứt xác phi tang là vụ án thu hút sự chú ý của dư luận trong gần một năm qua. Vụ việc này gây rúng động cả nước, sau rất nhiều tháng tìm kiếm mà không tìm được xác nạn nhân.

Luật sư Hà Huy Phong, Giám đốc Công ty Luật TNHH Inteco - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, nhận định: Nhiều khả năng, với việc tìm thấy thi thể Chị Huyền, vụ án Cát Tường sẽ được “khởi động” lại từ đầu. Kết luận điều tra có thể thay đổi hoàn toàn và tội danh có thể thay đổi so với ban đầu.

Về vụ án mua bán trẻ em xảy ra tại chùa Bồ Đề

Cũng trong buổi chiều nay, công an Hà Nội đã thông tin về vụ mua bán trẻ em tại chùa Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội).

Vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề, thuộc địa bàn quận Long Biên, Hà Nội đã bị cơ quan chức năng khởi tố vụ án. Vụ việc này được một nữ nhà báo của tờ báo Phụ nữ TP.HCM phanh phui sau một khoảng thời gian dài điều tra.

Thượng tá Vũ Thái Hưng cho biết anh Nguyễn Thành Long, ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa có đến chùa Bồ Đề nhận làm cha đỡ đầu một bé trai sinh tháng 10-2013, đang được nuôi dưỡng tại chùa Bồ Đề, đặt tên là Cù Nguyên Công.



Tuy nhiên đến 5-1, khi anh Long tìm cháu thì không thấy cháu ở tại chùa. Sau đó anh Long làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định bé Cù Nguyên Công là con của Trần Thị Thu H và Vũ Xuân T.

Do không thể đi đến hôn nhân, sau khi có thai H và T đã tìm một nhà nghỉ ở quận Nam Từ Liêm làm nơi sinh cháu Công.

Do sợ bị gia đình biết, họ đã mang cháu bé đến chùa Bồ Đề, quận Long Biên nhờ nuôi dưỡng.

Tại đây, sư trụ trì Thích Đàm Lan đã hướng dẫn người mẹ trẻ gặp Nguyễn Thị Thanh Trang, SN 1978, trú tại phố Mai Hắc Đế, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là người quản lý “nhà mở” - nơi trông trẻ của chùa Bồ Đề, địa chỉ tại tổ 2, phường Bồ Đề, quận Long Biên.



Cháu Cù Nguyên Công. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Trang đã hướng dẫn mẹ cháu Công làm làm thủ tục gửi trẻ và khoảng một tuần sau, anh Nguyễn Thành Long đến chùa Bồ Đề làm từ thiện, đã nhận bé Công (lúc đó chưa được đặt tên) làm con đỡ đầu và đặt tên cháu là Cù Nguyên Công.

Sau lần đó, thỉnh thoảng anh Long vẫn sang chùa Bồ Đề thăm cháu và kể từ đầu năm 2014 đến nay thì không được gặp cháu nữa.

Tìm hiểu về vấn đề này, cơ quan điều tra nắm được cách đây 1 năm, một phụ nữ tên là Phạm Thị Nguyệt, SN 1979, ở phường thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã nhờ Nguyễn Thị Thanh Trang tìm cho một đứa trẻ khỏe mạnh để nhận làm con nuôi.

Trước đó, Nguyệt đã nhận nuôi 2 đứa trẻ khác và Nguyệt hứa bồi dưỡng cho Trang tiền.

Giữa tháng 12-2013, Trang nói với mẹ bé Công là có người bà con muốn nhận cháu về làm con nuôi và nhờ người quen tên là Minh, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên nhập vai là chị dâu của Trang để gặp mẹ bé Công nói chuyện.

Sau khi chấp nhận cho đứa con trai ruột, mẹ bé Công được Trang chuyển cho 10 triệu đồng vào tài khoản.

Sau khi mẹ bé Công đồng ý, Trang yêu cầu Nguyệt phải chi 40 triệu đồng để trả cho mẹ cháu. Nguyệt chấp thuận và chuẩn bị trước 35 triệu đồng.

Ngày 2-1-2014, tại nhà mẹ đẻ Trang ở huyện Thanh Trì (Hà Nội), Nguyệt đã nhận bé Công và cùng Trang đưa cháu đi xét nghiệm HIV, rồi giao tiền cho đối tác như đã thỏa thuận.

Sau đó, cháu Công được Nguyệt đưa về quê ở tỉnh Ninh Bình làm giấy khai sinh với tên Phạm Gia Bảo, sinh ngày 10-10-2013.

Đến cuối tháng 6-2014, bé Công do bị bệnh đã được đưa vào Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị và đã không qua khỏi, tử vong vào ngày 27-6-2014.

Qua điều tra, cơ quan công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Thanh Trang và Phạm Thị Nguyệt để điều tra.



Hai đối tượng Trang và Nguyệt. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ nhiều giấy khai sinh của các cháu bé không phải con đẻ của Nguyệt và giấy viết tay của người khác, có dấu hiệu làm giả để hợp thức hóa nguồn gốc các cháu bé Nguyệt đang nuôi.

Trong quá trình tiếp nhận, nuôi trẻ em tại chùa Bồ Đề tương đối lỏng lẻo, các cháu vào ra không có giấy tờ mang tính chất pháp lý để quản lý. Đó là nguyên nhân điều kiện rất thuận lợi cho tội phạm mua bán người lợi dụng và sự việc vừa rồi đã bị lợi dụng.

Về phía Công an Hà Nội tham dự buổi họp báo có: - Đại tá Nguyễn Văn Viễn, Chánh Văn phòng Công an thành phố Hà Nội. - Thượng tá Vũ Thái Hưng, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội - Thượng tá Võ Hồng Phương, Phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Hà Nội - Trung tá Nguyễn Cao Khải, Phó đội trưởng Đội 12, PC45 Hà Nội.



TRỌNG PHÚ