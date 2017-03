Công an Hà Nội vào cuộc xác minh nhóm người ngăn cản tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma

Theo Thiếu tướng Chung, trước đó vào ngày 14-3, nhân dịp kỷ niệm 27 năm ngày Trung Quốc xả súng sát hại 64 chiến sĩ, cưỡng chiếm Gạc Ma, 14-3-1988, một số người dân đã đến đặt lẵng hoa tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ và tượng đài Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.

Tại sự kiện này, lực lượng Công an Hà Nội có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và tôn trọng hành vi, hoạt động người dân có lòng yêu nước, đặc biệt là liên quan đến chủ quyền lãnh thổ và tưởng nhớ những anh hùng liệt sĩ.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung khẳng định, nhóm người ra ngăn cản hoạt động của người dân không thuộc quản lý của công an thành phố và Ban tuyên giáo. Nhóm thanh niên mặc áo đỏ in dòng chữ "DLV" đó có thể là một lực lượng tự phát, hiện Công an Hà Nội đang xác minh làm rõ và thông tin đến cơ quan thông tin đại chúng.

“Là người trực tiếp chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh tại hiện trường, tôi đã yêu cầu giải tán nhóm thanh niên trên và sau đó họ đã tự động rút đi”, Thiếu tướng Chung nói.