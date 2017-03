Công an Hậu Giang: 19 cán bộ, chiến sĩ không nhận hối lộ

Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao cờ thi đua đơn vị tiêu biểu trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” cấp cơ sở năm 2015 của bộ trưởng Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND cho công an các đơn vị, địa phương.

Theo Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, trong năm 2015 lực lượng công an đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang các vấn đề liên quan đến công tác an ninh trật tự, tập trung đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng công an tỉnh đã chủ động ra quân quyết liệt, liên tục tổ chức các đợt tấn công trấn áp tội phạm, qua đó số vụ phạm tội về trật tự xã hội giảm 1,5% so với năm 2014, trong đó nhiều loại tội phạm gây bức xúc trong dư luận được phát hiện, sớm triệt phá, kiềm chế và kéo giảm. Tỉ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt 93% trong đó tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ đạt 91,2%; triệt phá trên 500 vụ tệ nạn xã hội, bắt xử lý gần 3.000 đối tượng…

“Trong công tác chiến đấu đã xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, trong đó có 429 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, công an tỉnh, chính quyền các cấp khen thưởng thành tích đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Ngoài ra, trong năm 2015, có 19 cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh thể hiện phẩm chất liêm khiết, không nhận hối lộ” - đại tá Nguyễn Hải Sơn cho biết.