Công an Hậu Giang có thêm một phó giám đốc

(PLO)- Chiều 21-10, Đại tá Phan Hoàng Lắm - Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng về việc luân chuyển, bổ nhiệm Thượng tá Lâm Phước Nguyên (45 tuổi) - Trưởng Công an huyện Châu Thành đến nhận công tác và giữ chức vụ phó giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang.