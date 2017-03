Công an Khánh Hòa điều tra vụ cụ bà bị lừa lấy nhà

Ngày 2-9, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Công an TP Nha Trang, Khánh Hòa, thông tin.

Cùng ngày, một nguồn tin khác xác nhận Ban Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã giao vụ việc trên cho Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44) thụ lý điều tra. Sở dĩ Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo rút hồ sơ, giao PC44 điều tra là do người đứng tên nhận chuyển nhượng ngôi nhà 18 Bạch Đằng là một cán bộ thuộc Công an tỉnh quản lý (ông Nguyễn Hoàng Trung, cán bộ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh - PV).

“Theo thông tin do báo chí phản ánh thì vụ việc này có một số dấu hiệu bất thường, nhất là thời gian chuyển nhượng siêu tốc có liên quan đến thủ tục công chứng, đăng ký đất đai. Do đó, Công an tỉnh trực tiếp điều tra nhằm đảm bảo khách quan, xử lý nghiêm minh nếu có hành vi tội phạm, đồng thời giải tỏa bất bình trong dư luận, không để ảnh hưởng đến uy tín ngành công an” - nguồn tin cho biết thêm.

Được biết điều tra viên của PC44 đã phối hợp với Công an phường Phước Tiến, đại diện Hội Người cao tuổi ở địa phương đến nhà cụ Háo để xác minh vụ việc. Tuy nhiên, do sức khỏe cụ Háo chưa tốt nên tổ công tác chưa thể làm việc với cụ.

Từ ngày 15 đến 25-8, báo Pháp Luật TP.HCM đăng loạt bài xung quanh việc cụ Lê Thị Háo tố cáo bà Trương Thị Tín (người giúp việc cho cụ Háo) lừa bán ngôi nhà 18 Bạch Đằng.