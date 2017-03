Công an Kiên Giang thông tin việc cho UBND tỉnh mượn xe

Thời gian qua trên mạng xã hội và dư luận đồn thổi tại Kiên Giang có hai xe biển xanh thuộc dạng xe bạc tỉ Range Rover biển số 68A-001.43 và 68A-166.88, trong đó xe 001.43 do một phó chủ tịch tỉnh sử dụng đi lại.



Chiều 10-11 trả lời báo chí, Đại tá Phạm Trung Thành, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Kiên Giang, khẳng định công an tỉnh chỉ quản lý và sử dụng xe Range Rover biển số 68A-001.43.

Riêng xe biển số 68A-166.88, Đại tá Thành cho biết: “Đến nay chúng tôi không biết chiếc xe đó là của ai và đây chỉ là hình ảnh nên người ta có thể cắt ghép. Do đó Công an tỉnh Kiên Giang không cần thiết kiểm tra lại chiếc xe này. Khi nào có cơ quan yêu cầu hay có đơn tố giác thì công an tỉnh sẽ vào cuộc”.



Xe Range Rover biển số 68A-166.88.

Đại tá Thành cũng cho biết nếu cơ quan báo chí cần thông tin về hình ảnh chiếc xe biển số xanh 68A-166.88 có thể làm công văn gửi công an tỉnh để được cung cấp.



“Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Kiên Giang chỉ quản lý duy nhất một chiếc xe Range Rover biển số 68A-001.43 và chiếc xe này chỉ có một biển số. Quy trình cấp biển số công an tỉnh làm đúng quy định nên cơ quan nào cần Công an tỉnh Kiên Giang sẵn sàng cung cấp đầy đủ” - Đại tá Thành khẳng định.

Lý giải thêm về xe Range Rover 68A-001.43, Đại tá Thành cho biết đây là xe tịch thu từ một vụ án buôn lậu vào năm 2013. Sở Tài chính đã thực hiện các thủ tục và có tờ trình UBND tỉnh giao chiếc xe này cho ngành công an quản lý, sử dụng vào việc tác chiến của ngành.

“Thời gian qua khi các cơ quan trên địa bàn tỉnh có nhu cầu bức thiết trong việc đi lại, phục vụ đoàn công tác của tổ chức, ban ngành… phía công an tỉnh xét thấy phù hợp nên cho mượn. Trong đó có việc UBND tỉnh có nhu cầu liên hệ ban giám đốc để mượn 1-2 ngày, có khi 2-3 ngày để phục vụ công việc chung và hoàn toàn không cho một cá nhân nào mượn với mục đích cá nhân”.