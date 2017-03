Công an kiến nghị thu hồi 345 ha đất rừng

Ngày 11-6, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết Cơ quan An ninh kinh tế tỉnh này vừa có báo cáo gửi Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước về chuyện giao khoán đất rừng ở Ban Quản lý rừng kinh tế (BQLRKT) Suối Nhung.

Báo cáo kiến nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh thu hồi hai dự án đất rừng mà UBND tỉnh đã giao khoán tổng cộng 345 ha đất cho Công ty Dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco). An ninh kinh tế còn kiến nghị Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Phước làm rõ hành vi sai phạm của ông Trần Tấn Minh, Giám đốc BQLRKT Suối Nhung, đồng thời làm rõ sai phạm của các cá nhân liên quan để xử lý. Theo Cơ quan An ninh kinh tế, thực chất Sasco đã bị một số cá nhân lợi dụng pháp nhân để nhận dự án rồi sang nhượng nhằm trục lợi. Là chủ đầu tư hai dự án nhưng Sasco không đầu tư mà chuyển dự án cho ông Minh trực tiếp đầu tư nhằm hưởng lợi theo tỉ lệ ăn chia (sau thời kỳ kiến thiết cơ bản, Sasco được hưởng khoảng 140 ha cao su, giá trị khoảng 50 tỉ đồng). Việc không đầu tư, chuyển nhượng dự án của Sasco trái với quyết định của UBND tỉnh Bình Phước và vi phạm hợp đồng liên doanh đã ký với BQLRKT Suối Nhung. Đối với ông Minh, vừa ký xong hợp đồng liên doanh với Sasco, lại ký tiếp hợp đồng liên doanh cho cá nhân mình trực tiếp đầu tư và giao đất dự án cho các cá nhân khác là hành vi vi phạm pháp luật nhằm trục lợi, vi phạm trách nhiệm của chủ rừng về việc theo dõi, giám sát việc thực hiện dự án của Sasco theo quyết định của UBND tỉnh Bình Phước. Nội dung hợp đồng liên doanh giữa ông Minh và Sasco thể hiện hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ nhằm mục đích trục lợi. Việc ông Minh giao đất trồng cao su cho nhiều cá nhân đầu tư để thu tiền có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản… Với trách nhiệm là chủ rừng, ông Minh đã để mất hàng trăm hecta rừng khoanh nuôi bảo vệ. Như báo Pháp Luật TP.HCM ngày 11-5 đã phản ánh, sau khi tỉnh Bình Phước thuận chủ trương giao khoán 200 ha rừng và đất rừng cho Sasco và cho phép Sasco thực hiện dự án tại BQLRKT với tổng diện tích 545 ha ở tiểu khu 363. Sau đó ông Minh ký hợp đồng liên doanh trồng 105 ha cao su với Sasco (tỉ lệ ăn chia là Sasco hưởng 90%, BQLRKT hưởng 10%). Cùng ngày, ông Minh, với tư cách cá nhân, ký hợp đồng với Sasco cũng về việc liên doanh trồng cao su trong diện tích 105 ha này nhưng tỉ lệ ăn chia là Sasco hưởng 60%, ông Minh hưởng 40%. Tương tự với 143 ha cao su cũng có hai hợp đồng như thế. Ngoài ra, ông Minh còn đem hàng trăm hecta đất trong diện tích đã ký hợp đồng liên doanh với Sasco bán lại cho nhiều cán bộ trong tỉnh với hình thức hợp đồng trồng cây để thu lợi bất chính. NGUYỄN ĐỨC