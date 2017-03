Công an là ‘thanh bảo kiếm’ bảo vệ nhân dân

(PL)- Ngày 24-7, tại hội thảo 70 năm Công an nhân dân (CAND) Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã nhấn mạnh vai trò, vị trí của lực lượng công an trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.