Công an mật phục bắt vụ vận chuyển 40 bánh cần sa

Các đối tượng bị công an bắt trong đêm khi đang vận chuyển 40 bánh cần sa. Ảnh: VIẾT LONG



Bốn người gồm Tô Hữu Huy (36 tuổi, trú số 39/85 An Dương Vương, phường An Cựu, TP Huế), Tô Hữu Tiến (60 tuổi, bố Huy, trú cùng địa chỉ với Huy), Hồ Đăng Tuấn (44 tuổi, trú tại 334 Phan chu Trinh, phường An Cựu, TP Huế) và Hồ Đăng Diệu (23 tuổi, trú phường AN Đông, TP Huế).

Trước đó, ngày 7-9, Huy chuẩn bị 30.000 USD rồi ra bến xe phía Bắc (TP Huế) bắt xe để sang Lào, qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Cùng lúc, Tuấn điều khiển xe tải 75C-020.52 kéo theo rờ móc 75R-000.87 rời Huế đến điểm hẹn do Huy bố trí, gần khu vực biên giới Lào để vận chuyển cần sa. Sau khi mua 40 bánh cần Sa, từ một người (không rõ tên, tuổi) mang quốc tịch Lào, Huy bàn giao số hàng cho Tuấn cất giữ ở thùng xe tải, trên phủ thạch cao để tránh phát hiện.

Ngày 11-9, Tuấn lái xe tải chở cần sa qua đường cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị) về Huế. Rạng sáng 12-9, khi Tuấn lái xe tải đến gần khu vực nhà máy xi măng Lucks (thuộc thị xã Hương Trà, Huế) thì Huy và ông Tiến đi xe ôtô con 75A-034.04 đến nhận hàng.



Đang lúc vận chuyển hàng sang xe ô tô con thì cả nhóm bị bắt giữ.



Nhận được tin báo từ trinh sát, lực lượng công an đã mật phục tại vị trí trên ập đến khống chế và bắt giữ ba người cùng tang vật 40 bánh cần sa. Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt thêm Diệu. Trong quá trình điều tra, cả nhóm khai nhận, trước đó, đường dây này cũng đã vận chuyển trót lọt hai lần cần sa từ Lào đến TP Huế với số lượng 60 bánh rồi chia ra bán cho các con nghiện tại Quảng Nam, Đà Nẵng,…

Ngày 14-9, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã thưởng nóng cho ban chuyên án 5 triệu đồng, đồng thời có văn bản đề nghị chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khen thưởng chuyên án trên.