Công an Nghệ An giao PC45 xác minh vụ nữ sinh 'cầu cứu'

Được biết, trong cuộc họp ngày 2-10, Thường vụ Đảng uỷ và lãnh đạo Công an tỉnh đã có bàn bạc và xem xét sự việc trên, sau đó giao cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) chủ trì để làm rõ là ai đúng, ai sai.



Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: PV

Trong ngày 4-10, chị H. cũng đã ra viện và trở về nhà. Các BS ở BV TP Vinh cho biết vết rách ở trán chị H. không nghiêm trọng, không phải khâu và hiện vết rách đã lành nên phía BV cho xuất viện. Công an cũng đã đề nghị phía BV cung cấp hồ sơ, bệnh án sức khỏe, quá trình điều trị của chị H.

Đáng chú ý là những ngày qua, chị H. đã xóa toàn bộ ảnh và nội dung "cầu cứu" trên các diễn đàn Facebook. Tối 4-10, trao đổi qua điện thoại, chị H. cho biết: "Em vừa ra viện, nhưng đang còn mệt".

Trả lời câu hỏi "về sự việc trên em có làm đơn phản ánh, tố cáo lên Công an TP Vinh và Công an tỉnh Nghệ An?", chị H. cho biết: "Hiện tại em chưa làm đơn. Bời vì bây giờ hai gia đình đã thảo thuận sẽ bỏ qua, bởi một phần nào đó thông cảm cho gia đình họ thì hai bên đã xác định bỏ qua cho nhau rồi, cũng không kiện cáo gì nữa. Em đã để cho dư luận lắng xuống rồi, em cũng không còn quan tâm đến dư luận nói, viết gì để bây giờ cảnh sát điều tra thôi...".

Như đã đưa tin, đêm 29-9, tài khoản Facebook cá nhân Huệ Lê đăng "cầu cứu cư dân mạng" trên nhiều nhóm, diễn đàn facebook với ảnh chụp một chiến sĩ công an, một người phụ nữ, một trẻ em và ảnh một cô gái máu chảy trên mặt và cùng hàng chục tấm ảnh chụp lại tin nhắn.



Faebook Huệ Lê viết: "Vào hồi 20 giờ 15 phút ngày 29-9, tại 129 (Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh) em bị hai người một nam và một nữ đánh. Trong đó một người là Đại úy Lê Đức Mạnh, sinh năm 1984, hiện đang công tác tại Đội an ninh Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An (có hình kèm theo), còn một người con gái nữa tên Hải là em gái anh ta (có hình kèm theo)".



Ngoài ảnh chiến sĩ công an, hai cô gái và một trẻ em, Fabook Huệ Lê còn đăng hàng chục tấm ảnh chụp tin nhắn "chát" giữa hai người.

Sau đó, Đại tá Trần Ngọc Tú cho biết: "Nội dung đăng tải trên mạng xã hội chúng tôi đã xác minh, làm rõ. Họ đăng tải sai sự thật". Theo Đại tá Trần Ngọc Tú: "Sự việc xuất phát từ mâu thuẫn trên điện thoại giữa em gái của Đại úy Mạnh và cô bạn gái. Lúc xảy ra sự việc thì Đại úy Mạnh chạy theo để can ngăn chứ không phải đánh người. Cô bạn gái cũng chỉ bị một vết rách da ở trán chảy máu, không bị thương nặng. Hiện gia đình cô bạn gái cũng đã vào xin lỗi gia đình Đại úy Mạnh. Hai bên làm hòa với nhau. Đại úy Mạnh không vi phạm gì".