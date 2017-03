Công an nhận trách nhiệm vụ xe bị tráo vỏ trong bãi giữ

Liên quan đến vụ ô tô tải vi phạm bị tráo vỏ trong bãi giữ xe ở Bình Dương, chiều 21-11, Thiếu tá Hà Minh Thắng, Phó Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một, cho biết: Cơ quan CSĐT đang điều tra để xử lý những người liên quan theo quy định.





Theo Thiếu tá Thắng, vì cơ sở vật chất còn hạn chế, Công an TP Thủ Dầu Một có báo cáo gửi ủy ban và Ban An toàn giao thông TP Thủ Dầu Một, giao cho một đơn vị trông coi những phương tiện bị tạm giữ vì vi phạm hành chính. Sau khi có chủ trương đồng ý, tháng 4-2016, Công an TP Thủ Dầu Một đã ký hợp đồng với ông Đặng Quang Vinh, chủ bãi giữ xe tại phường Định Hòa, giữ các xe vi phạm với thời gian tám năm. Trong hợp đồng, các bên ghi rõ các điều khoản về bảo quản phương tiện bị tạm giữ.

“Tuy nhiên, để xảy ra sự việc tráo vỏ xe là trách nhiệm của đơn vị. Đây là sự việc hết sức đáng tiếc, không ai muốn tài sản của dân bị xâm hại. Vì vậy, khi chủ xe yêu cầu phía công an cung cấp hình ảnh, biên bản liên quan để so sánh, đối chiếu thì chúng tôi cung cấp ngay” - ông Thắng nói. Cũng theo ông, dù chủ xe không gửi đơn tố cáo nhưng ngay khi có thông tin, công an đã chủ động vào cuộc. “Lãnh đạo rất cương quyết, yêu cầu các đơn vị quyết liệt điều tra làm rõ, xử lý đúng pháp luật, không bao che dung túng cho hành vi trộm cắp này” - Thiếu tá Thắng nói.

Chiếc xe vi phạm được CSGT ghi hình làm bằng chứng cho việc bị tráo vỏ. (Ảnh công an cung cấp)

Cũng theo ông Thắng, để phòng tránh những sự việc đáng tiếc tương tự, đơn vị đã họp rút kinh nghiệm và có những biện pháp cụ thể như gắn camera giám sát tại bãi xe, xem xét lại toàn bộ hồ sơ của những người đang làm việc tại bãi giữ xe. Ngoài ra, Công an TP Thủ Dầu Một sẽ chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ xử lý khi lập biên bản phải mô tả cụ thể tài sản phương tiện tạm giữ và chủ phương tiện ký xác nhận để đảm bảo tính khách quan.

Theo một nguồn tin riêng của chúng tôi, cơ quan CSĐT đã xác định được nhóm nghi can tham gia đánh tráo bốn vỏ ô tô và đã mời lên làm việc. “Vì Công an TP Thủ Dầu Một chỉ hợp đồng trông coi tài sản là phương tiện vi phạm hành chính. Vì vậy, tráo vỏ ô tô có biểu hiện của hành vi trộm cắp tài sản” - một cán bộ điều tra cho biết.

Trao đổi với PV, chủ xe bị tráo vỏ cho biết sẽ có đơn tố cáo, yêu cầu Công an TP Thủ Dầu Một xử lý những người ăn cắp vỏ xe của ông.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tối 18-10, tài xế ô tô tải 70C-069… dừng bên đường Mỹ Phước - Tân Vạn ăn tối thì xe tự trôi vì chèn bánh không cẩn thận. Xe trôi va vào xe container đang đỗ gây hư hại nhẹ. CSGT Công an TP Thủ Dầu Một có mặt, lập biên bản, ghi nhận hình ảnh để làm căn cứ xử lý. Sau đó CSGT đưa ô tô tải của ông Dũng về điểm giữ xe vi phạm hành chính của đơn vị này để xử lý.

Sau 12 ngày bị tạm giữ, ông Dũng đến điểm giữ xe làm thủ tục nhận ô tô thì phát hiện bốn vỏ bánh sau xe tải vừa thay chưa đầy hai tháng đã bị tráo đổi bằng bốn chiếc vỏ mòn vẹt, không đúng kích cỡ. Các hình ảnh mà CSGT ghi nhận cùng hình ảnh nhân viên công ty bảo hiểm chụp lúc xảy ra tai nạn đã “tố” chuyện vỏ xe bị tráo đổi.