Công an Phú Yên có giám đốc mới

(PLO)- Sáng 28-4, Trung tướng Bùi Quang Bền, Thứ trưởng Bộ Công an đã công bố, trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Bá Nhiên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên giữ chức giám đốc Công an tỉnh này.