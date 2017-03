Công an phường mời người đánh đến làm việc

Công an phường cũng đã cử người đến BV Triều An để lấy lời khai của bà N. làm cơ sở xử lý.

Theo Trưởng Công an phường An Lạc Huỳnh Văn Phượng, bước đầu công an đã xác định ông Ng. có hành vi tát vào mặt bà N. trong khi cãi vã nhưng xử lý vụ việc thế nào thì còn phải xem xét tính chất, mức độ vi phạm, chưa thể kết luận ngay. Trình bày tại công an phường, ông Ng. cũng thừa nhận do nóng nảy nên đã có hành vi tát bà N. như trong biên bản thẩm phán TAND quận Bình Tân đã lập tại hiện trường. Phía bà N. cũng tường trình lại sự việc đúng như diễn biến đã xảy ra.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, TAND quận Bình Tân thụ lý vụ ly hôn của vợ chồng bà N. (người chồng đứng đơn và ủy quyền cho ông Ng. giải quyết vấn đề tài sản). Sáng 12-6, các bên đương sự đều có mặt ngồi chờ trước cửa phòng thẩm phán trên lầu hai để chuẩn bị hòa giải. Khoảng 8 giờ 30, nghe ồn ào, thẩm phán bước ra thì thấy hai bên đang lớn tiếng chửi nhau. Thấy vậy thẩm phán yêu cầu mọi người trật tự để chuẩn bị làm việc. Nhưng vừa quay lại phòng, thẩm phán lại nghe phía ngoài có tiếng chửi nhau và tiếng la lớn. Sau khi bà N. thách thức: “Có giỏi thì tát tao đi”, ông Ng. đã sấn tới tát thẳng vào mặt bà. Cùng lúc này, công an phường cũng có mặt tại hiện trường và kịp ổn định tình hình. Thấy bà N. bị té xỉu nằm dưới đất, người nhà của bà đã chở bà đi bệnh viện.

THANH TÙNG