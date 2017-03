Công an tắc trách, nạn nhân bị chôn nhưng người thân không biết

Ngày 22-4, ông Huỳnh Xuân Phương (67 tuổi, ngụ khu phố Bắc Lý, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, Phú Yên) gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ việc con ông là Huỳnh Xuân Điền (35 tuổi) bị tử vong do tai nạn giao thông rồi chủ xe đem đi mai táng nhưng gia đình không biết.

Theo trình bày của ông Phương, ngày 6-4, có hai cán bộ công an đến nhà ông Phương hỏi thăm về anh Điền. Khi gia đình hỏi có việc gì thì cán bộ tên Khánh nói: “Nếu có Huỳnh Xuân Điền thì hỏi thăm chút chuyện chứ không có gì” rồi bỏ đi.





Người thân anh Huỳnh Xuân Điền đau đớn bên bàn thờ khi anh bị nạn, được chôn cất mà người thân không hề hay biết. Ảnh: TẤN LỘC

Đến 20g ngày 7-4, một cán bộ dân phòng đến báo cho gia đình ông Phương là anh Điền đã chết, hiện xác đang ở BV Đa khoa Phú Yên. Lập tức, gia đình ông Phương đến Công an huyện Sơn Hòa để báo cáo và đề nghị xác minh thì công an đưa ảnh một nạn nhân bị tai nạn giao thông cho ông Phương nhận dạng.

Khi ông Phương nhận ra con trai mình trong ảnh, Công an huyện Sơn Hòa cho biết thi thể anh Điền đã chôn tại nghĩa trang xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa. Ngày hôm sau, gia đình ông Phương đã yêu cầu khai quật mộ, đưa xác anh Điền về mai táng lại tại nghĩa trang thị trấn Củng Sơn.

“Nhà tôi, nhà các con tôi cách trụ sở Công an huyện Sơn Hòa chưa tới một cây số. Thế nhưng, khi con tôi bị nạn rồi chết, họ không thông báo gì cho gia đình mà lại tự tiện đem chôn. Khi con tôi mới bị nạn, còn đang cấp cứu ở bệnh viện, công an đã tìm đến nhà tôi nhưng họ không thông báo gì. Đến khi gia đình đến Công an huyện hỏi thì họ mới cho biết là đã chôn rồi. Không hiểu sao họ lại vội vàng chôn con tôi như vậy”- ông Phương đau đớn nói.

Trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Lê Xuân Lợi, Phó Công an huyện Sơn Hòa (Phú Yên), thừa nhận công an có hai cái sai trong xử lý vụ tai nạn trên; đó là khi anh Điền đang được cấp cứu tại bệnh viện, hai cán bộ công an được cử đến thông báo cho gia đình nạn nhân biết nhưng lại không thông báo. Sau khi nạn nhân chết, cơ quan công an giao cho chủ xe gây tai nạn chôn sớm trong khi chưa thông báo rộng rãi để tìm thân nhân người bị nạn. Ông Nguyễn Văn Cư, Chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa, cũng thừa nhận công an có sai sót và đã chỉ đạo đến xin lỗi gia đình nạn nhân.

Mời quý bạn đọc đón đọc chi tiết vụ việc trên trên báo giấy Pháp Luật TP.HCM số ra ngày mai (23-4).