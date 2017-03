Công an Tây Ninh liên tiếp bắt buôn lậu từ Campuchia về

Hai tài xế là Trương Quốc Sĩ (ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành, Tây Ninh) và Lâm Thanh Dũng (ngụ phường 13, quận 4, TP.HCM). Tại cơ quan công an, hai tài xế thừa nhận đã vận chuyển thuê thuốc lá lậu cho người khác từ Camphuchia đưa về TP.HCM để tiêu thụ. Cứ mỗi chuyến chở như trên thì được trả công là 1.500.000 đồng.

Cùng ngày, Công an tỉnh Tây Ninh cũng đã phối hợp với công an huyện Gò Dầu tiến hành kiểm tra bắt quả tang chiếc xe khách chạy tuyến Phnôm Pênh – TP.HCM mang biển số 53S-0509 do tài xế Nguyễn Ngọc Thơ (ngụ phường 2, quận 10, TP.HCM) điều khiển chở gỗ lậu. Trên xe có 19 khúc gỗ trắc, 22 con voi và 01 con trâu mỹ nghệ được làm bằng gỗ nhập lậu từ Campuchia vào Việt Nam. Trị giá số gỗ trên khoảng 40.000.000 đồng.